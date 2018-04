meteoweb.eu

: #Terremoto, forte scossa nelle Marche. Epicentro a #Muccia, in provincia di Macerata ? - RaiNews : #Terremoto, forte scossa nelle Marche. Epicentro a #Muccia, in provincia di Macerata ? - TgrMarche : ++Forte scossa di #terremoto avvertita nelle #marche attorno a magnitudo 5 con epicentro nella zona di #macerata - giornalettismo : + + Alle 5.11 forte scossa di #terremoto nelle Marche, con epicentro a #Muccia, #Macerata, avvertita anche in Umbri… -

(Di martedì 10 aprile 2018) (AdnKronos) – Letremano ancora. Unadi terremoto di magnitudo 4,7 della scala Richter è stata registrata alle 5.11 nella zona di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, in provincia di Macerata. Lo riferiscono i vigili del fuoco, secondo cui al momento non sono pervenute alle loro sale operative richieste di soccorso. In seguito dellaè stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina per accertamenti tecnici. E’ quanto si legge sul sito di Trenitalia, secondo cui sono in corso le verifiche all’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rfi. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.