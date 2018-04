Formula E | ufficiale l’arrivo di Porsche nel 2019

PitlaneOne - l’alternativa all’app ufficiale della Formula 1 per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 5 marzo l’app ufficiale della Formula 1 ha abbandonato definitivamente il Microsoft Store diventando non più disponibile al download dopo nemmeno due anni dal rilascio. I fan e i seguaci di tale campionato automobilistico che utilizzano la piattaforma targata Redmond saranno sicuramente rimasti alquanto delusi nell’apprendere questa notizia. Per fortuna però esiste un’alternativa sviluppata da un piccolo developer ...

Un canale streaming ufficiale per seguire i Gran Premi di Formula 1 - Formula 1 - : Lunedì 05 Marzo 2018, Liberty Media, la società che ha preso possesso del business della Formula 1, lancia una soluzione rivoluzionaria: un servizio di streaming ufficiale che dal 2018 trasmette in diretta prove, qualifiche e gare del mondiale di Formula 1 in quattro lingue con telemetria e diversi contenuti extra. Come stare al muretto. Purtroppo il ...

Formula 1 : ufficiale - Fernando Alonso correrà il Mondiale Endurance. Ci sarà alla 24 ore di Le Mans : La notizia era già nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via del Mondiale Endurance 2018 (WEC). E’ arrivata infatti l’autorizzazione allo spagnolo da parte del suo team di F1, la McLaren. L’iberico correrà con la Toyota Gazoo Racing. Fernando to compete in upcoming rounds of @FIAWEC with @Toyota_Hybrid, including this year’s 24 Hours of Le Mans: https://t.co/vJ7c9cwNVJ ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’acquisto di Dabo : Formula e dettagli : Calciomercato Fiorentina – “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire. Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12. Il neo calciatore viola arriverà oggi a ...