Formula E - Rosberg porterà al debutto la nuova Gen2

(Di martedì 10 aprile 2018) LamonopostodiE farà il proprionellePrix di Berlino, il prossimo 19 maggio. A guidarla sarà un pilota deccezione: il Campione del Mondo di F1 2016, Nico.Gen 2, il futuro full electric. Lamonoposto che rivoluzionerà la categoria totalmente elettrica ha già percorso i primi chilometri in un test a porte chiuse, che si è tenuto lo scorso mese. Il primo pilota a poterla guidare nel corso di un evento pubblico sarà proprio Nico, che è diventato anche investitore e azionista dellaE. Nico scenderà in pista per unesibizione di circa 10 minuti, poco prima della gara che si terrà nella capitale tedesca.Impegno a lungo termine. "Sono davvero entusiasta di mettermi al volante della vettura. Sarà bello sperimentare l'esperienza delle alte performance di una vettura elettrica", ha detto il pilota tedesco. "Sarà ...