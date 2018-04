Formula 1 | la Ferrari vince ma si nasconde

MECCANICO FERRARI INVESTITO DA RAIKKONEN AI BOX/ Video Formula 1 : Francesco Cigarini - aperta inchiesta FIA : RAIKKONEN investe MECCANICO FERRARI ai box: Video . GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop. Multa salata per la Rossa: l'incidente costa anche 50 mila euro.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari e il weekend del GP Bahrain : highlights e classifiche : Quello di Sakhir è stato un weekend che i tifosi della Ferrari non dimenticheranno. Il successo di Sebastian Vettel , secondo di fila dopo Melbourne, arriva come un caldo vento nel deserto a ...

Formula 1 Il meccanico Ferrari investito : "Grazie del supporto" : La nottata è passata e con lei la paura. Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito da Raikkonen nel concitato pit stop del GP del Bahrain in cui ha riportato la frattura di tibia e ...

Formula 1 - GP del Bahrain 2018 : festa Ferrari - fenomeno Vettel. LE FOTO : Secondo successo consecutivo di Seb, che con una strategia geniale resiste all'assalto finale di Bottas e tiene dietro le due Mercedes. Paura nel box Ferrari per un incidente che ha coinvolto Kimi ...

Formula 1 - il presidente della Ferrari Marchionne : 'Ferrari solida. Spiace per l'incidente ai box' : "Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista". E' stato questo il primo pensiero e il primo commento di Sergio Marchionne , presidente della ...