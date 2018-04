Formaldeide nel corpo | imbalsamata viva per un errore medico non ha avuto scampo

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) Può accadere anche questo: l'impossibile, l'impensabile. Una fine orrenda, da film degli orrori, è capitata a Ekaterina Fedyaeva, giovane donna russa. Aveva solo 27 anni ed è #morta dopo due giorni di atroce agonia a to di un assurdo. Anziché una soluzione fisiologica, le è stata iniettata nelle vene #, la sostanza che serve per imbalsamare cadaveri. La donna era ricoverata in un #Ospedale di Ulyanovsk, la sua citta' natale che si trova a circa 700 chilometri da Mosca, per sottoporsi a un intervento di routine. E invece non ne è uscita. Mummificata dopo l'operazione, è rimasta vittima di uno choccante caso di malasanita' VIDEO. Un intervento di routine Ora è stata aperta un'indagine per omicidio colposo e chissa' se la verita' riuscira' a venire a galla e se i responsabili pagheranno per ciò che hanno fatto. Ekaterina Fedyaeva doveva sottoporsi ...