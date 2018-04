Ford Focus - Tolti i veli dalla quarta generazione

Ford Focus - atto quarto. Tutto lo spazio e la tecnologia che c’è – FOTO : Ford Focus, quarta ed ultima generazione. Un’auto talmente importante che alla Ford hanno deciso di “sottrarla” ai riflettori della recente kermesse di Ginevra, creando per lei un’anteprima ad hoc nell’Here East, l’hub creativo di Londra dove colossi dell’high-tech e start-up d’ogni genere immaginano e disegnano il futuro. Un futuro, molto prossimo, in cui la nuova nata andrà a ...

10/04/2018 Arriva la nuova Ford Focus : L’ arrivo della nuova Ford Focus è stato anticipata da un breve video diffuso in rete. L’auto che insieme alla Fiesta rappresenta al meglio il marchio in tutto il mondo sta per essere presentata nella sua veste definitiva. Si tratta della quarta generazione di un’auto conosciuta ovunque, che è l’icona di un marchio. Famosissima nella prima serie, anche per le vittorie nei Rally, modificata nella sostanza nella seconda ...

Nella gamma futura Ford Focus una RS mild hybrid 400 Cv : L'elettrificazione della prossima Focus RS rientra nel piano varato dalla Ford per portare sulle strade di tutto il mondo 40 nuovi modelli Ev o ibridi entro il 2022, con un investimento complessivo ...

VIDEO | Ford - un teaser anticipa il debutto della nuova Ford Focus : La storica vettura dell'Ovale blu è pronta a debuttare con la sua quarta generazione: il lancio è previsto per il prossimo...

Ford Focus - I primi dettagli della nuova generazione - VIDEO : La quarta generazione della Ford Focus ha finalmente una data di debutto: la vettura sarà svelata in rete il prossimo 10 aprile e per l'occasione la Casa americana ha diffuso un primo breve VIDEO teaser. Nelle immagini possiamo notare alcuni dettagli già in parte svelati dalle foto spia più recenti, come i gruppi ottici con Led diurno centrale e i cerchi di lega bicolore. Il logo sulla coda, con la scritta cromata Focus in stampatello di grandi ...