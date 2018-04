Flick Launcher festeggia i 500 000 download con qualche tocco di Android P

Flick Launcher non si ferma e si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 312 : Flick Launcher si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 312 portando come sempre un ricco changelog: andiamo a scoprire le nuove funzioni, i miglioramenti e i bugfix portati dall'update, con tanto di video esplicativo. Arriva inoltre un nuovo metodo di controllo per la versione PRO. L'articolo Flick Launcher non si ferma e si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 312 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.