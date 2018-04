: Novità ICRIC: sarà il Ministero della Salute a comunicare all’INPS lo stato di ricovero - EmGiugiaro : Novità ICRIC: sarà il Ministero della Salute a comunicare all’INPS lo stato di ricovero - NiclaLucchi : RT @Fiscopiu: ?? L'@Agenzia_Entrate chiarisce le novità sui premi di risultato #fisco via @federgav - lavoroperte : Precompilata online, le novità (Fotogramma) Dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la… -

Parte la stagione delladei.Dal 16 aprile si può visualizzare via web laprecompilata. Il modello -informa l'Agenzia delle Entrate-è disponibile sia per il 730sia per il modello. La precompilata diventa più ricca di dati. Quest'anno saranno caricati quasi un miliardo di dati e, per la prima volta, ci saranno anche le spese sostenute dalle famiglie per gli asili nido. Il 730può essere inviato e modificato dal 2 maggio, il modello '' inviato invece dal 10 maggio.(Di martedì 10 aprile 2018)