“Fino a 23 kg in meno” Naufraghi sulla bilancia e allo specchio dopo 77 giorni di Isola

(Di martedì 10 aprile 2018)dei Famosi: sono trascorsi 77da quando ihanno iniziato la loro avventura in Honduras. Più di 2 mesi, ma sta per finire. Manca meno di una settimana all’ultima puntata. La finale, come ribadito più volte in diretta da Alessia Marcuzzi, andrà in onda lunedì 16 aprile e non dall’Idroscalo di Milano come accaduto nelle ultime edizioni del reality. La rosa dei finalisti è quasi completa: durante la semifinale, infatti, con il solito meccanismo delle nomination, 3 vip raggiungono Amaurys Perez: Nino Formicola e Bianca Atzei. Nella dodicesima diretta dell’, infatti, il gruppo ha indicato Jonathan e Nino. Il compito di salvare uno dei due per mandarlo direttamente in finale è toccato ad Amaurys, che scegliendo il comico ha fatto finire l’ex gieffino di nuovo a rischio eliminazione. Ad abbandonare per sempre l’Honduras, invece, ...