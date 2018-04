Fifa | allo studio divieto prestiti giocatori

Calcio - la Fifa sperimenta il cartellino giallo per gli allenatori : Lo ha annunciato il vice segretario generale della Federazione internazionale, Zvonimir Boban, in un'intervista al magazine di Sport Bild. Altra novità: chi è sostituito potrà lasciare il campo in ...

Boban : “Fifa testerà il cartellino giallo per gli allenatori” : La Fifa sperimenterà il cartellino giallo per gli allenatori nei suoi tornei giovanili. Lo ha annunciato il vice segretario generale della Federazione internazionale, Zvonimir Boban, in un’intervista al magazine di Sport Bild. “Finora gli allenatori vengono spediti direttamente in tribuna in caso di condotte sbagliate. Il cartellino giallo può servire a informare il tecnico che deve controllare la sua rabbia, altrimenti sarà ...