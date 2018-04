Festival delle scienze | all' Auditorium Parco della Musica oltre 340 eventi

Le cause delle cose : presentato oggi il National Geographic Festival delle Scienze 2018 : Lo studio delle cause e delle relazioni causali è un tema fondamentale in ambito scientifico e filosofico, ma è difficile immaginare una qualsiasi attività umana che non abbia a che fare con un’intricata rete di relazioni di causa-effetto. Al tempo stesso universale e controverso, pilastro di discipline cruciali della contemporaneità come la statistica, l’ingegneria e l’informatica, questo concetto è il tema della XIII edizione ...

Rimini - Santarcangelo : da mercoledì il Festival delle Arti dell'Infanzia e dell'Adolescenza : Ingresso spettacoli ' 3 Ingresso gratuito per incontri, allestimenti e laboratori Info Web alcantarateatroragazzi.it/rassegne/filoperfilo/ info@alcantarateatroragazzi.it 320 0261464 0541 727773

Volge al termine CaLibro Festival della lettura a Città di Castello : il programma delle ultime due giornate : 12 , ARTè, - Economia dell'amore. Incontro con Letizia Pezzali. C on Carolina Coriani e Letizia Vibi. 16 , Museo Burri ex Seccatoi, - Per dirmi che sei fuoco. Ungaretti - Bianco - Burri. Percorso ...

Rimini si trasforma in un parco tematico delle due ruote : arriva l'Italian Bike Festival : ... quello della Bike, che conta milioni di appassionati e di atleti, in Italia e all'estero - sottolinea l'assessore allo Sport Gian Luca Brasini - Con l'Italian Bike Festival andiamo a completare il ...

Le 10 serie tv in concorso al Festival di Cannes delle serie tv : Una sta andando in onda in Italia, ma ce ne sono di spagnole, israeliane e sudcoreane: la migliore verrà premiata l'11 aprile The post Le 10 serie tv in concorso al Festival di Cannes delle serie tv appeared first on Il Post.

Innovalp - concluso il Festival delle Idee per la Montagna : grande successo - tante idee e progettualità per il futuro delle Terre Alte : Si è chiuso con un successo straordinario, di pubblico e di idee per la Montagna, sabato 24 marzo Innovalp, il Festival che a Tolmezzo, in Carnia, ha posto le basi per una nuova identità della Montagna. La manifestazione, che ha registrato il tutto esaurito nelle 30 sessioni di incontri e workshop, ha coinvolto cittadini, studenti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e un grande numero di relatori provenienti dall’Italia e ...

Cinema : Neurofiction - Festival delle sfide della scienza : Ogni film introdurrà un tema caldo della scienza: dai trapianti di testa ai pericoli dei robot troppo Intelligenti, dalle manipolazioni della mente alle possibilità di prevedere il crimine. Tra i ...

Torna il Festival delle Geografie e tocca mezza provincia : ... hanno suggerito un'idea agli organizzatori del Festival delle Geografie: realizzare un mappamondo 2.0 dedicato al Cibo del Mondo. Sabato 24 marzo 2018 alle 14:51:22

Festival di Cannes 2018 - selfie vietati sul red carpet e no alle proiezioni stampa prima delle première : Il Fesival di Cannes dice no ai selfie . Il direttore del Festival del Cinema di Cannes, Thierry Frémaux, ha stabilito che sul r ed carpet non si dovranno scattare selfie, le uniche foto concesse ...

Sguardi Altrove - al Festival delle donne adolescenti assistono a pièce teatrale e rivelano abusi : Nell’ “Anno delle donne” per acclamazione spontanea, il 25° festival Sguardi Altrove – International Women’s Film festival (Milano, 11-18 marzo) non ha mancato di alzare la voce sulla materia dei diritti e soprattutto della dolorosa tematica sulla violenza che tanto – anche a sproposito – ha animato i media negli ultimi mesi. Il festival milanese in chiusura propriamente domani con due serate di “appendice” a Roma ha fatto da contenitore a ...

Il Cacciatore in concorso a Canneseries - Festival internazionale delle serie tv : Il Cacciatore è l'unica serie tv italiana a concorrere a Canneseries, primo Festival internazionale delle serie tv che si svolgerà a CannesPrima ancora di vedere gli ascolti della prima puntata usciti questa mattina (2,4 milioni di telespettatori, 10,3% di share), la produzione de Il Cacciatore ha avuto di che festeggiare: la serie tv di Raidue è stata infatti scelta come unica rappresentante dell'Italia alla prima edizione di Canneseries, ...

Provincia trento * Festival delle lingue : in scena il ' Re Lear ' ed il metodo Clil - sabato dedicato agli studenti | : Nell'ultima giornata del fEstival delle lingue protagonisti sono stati gli studenti trentini con i loro spettacoli, dove il teatro musicale e l'arte, si fondono con le lingue per diventare strumenti didattico pedagogici formidabili per la trasmissione di saperi. sabato mattina il laboratorio Geo-Clil ...

Festival delle lingue - ultima giornata a Rovereto : Protagonisti di questa ultima giornata sono stati anche gli studenti trentini con i loro spettacoli e laboratori fra arte e lingua.