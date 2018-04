FESTIVAL DEL GIORNALISMO | GIORNATE INVESTIGATIVE

Salute : a Padova il primo FESTIVAL della Maternità - 2 - : ... la Libreria Librati, la Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, l'Himayalan center di via Barbarigo, la Casa di Cristallo e la Sala Monte di Pietà di P.zza Duomo ospiteranno spettacoli teatrali e ...

Salute : a Padova il primo FESTIVAL della Maternità : Padova, 10 apr. (AdnKronos) – Dal 13 al 15 aprile la città di Padova si colora di rosa per ospitare il primo Festival della Maternità, evento nazionale di sensibilizzazione e informazione dedicato alla Salute mentale e al benessere psicofisico della mamma promosso dall’associazione Kairos Donna. Tre giorni in cui si alterneranno 47 eventi di natura scientifica, culturale e per le famiglie in 7 luoghi diversi del centro storico ...

Salute : a Padova il primo FESTIVAL della Maternità (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La depressione post parto è un problema di Salute pubblica di notevole importanza, ma spesso sminuita o sottovalutata dalle donne, dalle famiglie e dalla società tutta – spiega Rossana Riolo, medico psichiatra e psicoterapeuta, presidente di Kairos Donna- Nell’immaginario comune si dà, infatti, per scontato che una neomamma debba essere o sia felice in ogni istante: si tratta di un falso ...

Salute : a Padova il primo FESTIVAL della Maternità (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Il Festival della Maternità è una preziosa occasione di approfondimento e riflessione ‘ spiega l’assessora alle Politiche di Genere e Pari Opportunità del Comune di Padova, Marta Nalin ‘ Una riflessione sul benessere della donna che diventa madre che si può allargare ad altri temi come la distribuzione dei carichi di cura e dei tempi di vita e lavoro. Siamo chiamati a interrogarci ...

FESTIVAL Internazionale del Giornalismo 2018 - Perugia - dall'11 al 15 Aprile : L' ingresso è libero e sarà disponibile anche il live streaming . Inoltre tutti i contenuti saranno disponibili on-demand sulla piattaforma media.journalismFestival.com e su YouTube . Informazioni ...

Treviso : al via il FESTIVAL DEL Graphic Design - oltre 40 gli eventi : Treviso, 10 apr. (AdnKronos) – Al via ‘GRAnDE”, il festival dedicato al Graphic Design: in tre giorni più di 40 eventi con i professionisti internazionali della Comunicazione. La città di Castelfranco Veneto (Treviso) il 13, 14 e 15 prossimi si trasforma da cittadella murata nella capitale del Graphic Design. Un weekend fitto di eventi, diffusi sul territorio, all’insegna del tema della prima edizione: la sostenibilità ...

Treviso : al via il FESTIVAL DEL Graphic Design - oltre 40 gli eventi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) -Con la sua Lorenzo Marini Group lavora tra Milano e New York ed ha vinto 200 premi in tutto il mondo. Per Grande propone il suo progetto di Type Art in cui riflette sull’importanza della lettera come segno grafico. Il risultato sono oggetti dall’estetica ludica, colorata, vagamente pop. L’attenzione di Marini per i caratteri deriva proprio dalla sua esperienza di art director, attività che ...

Treviso : al via il FESTIVAL DEL Graphic Design - oltre 40 gli eventi (3) : (AdnKronos) – A colorare queste tre giornate di full immersion, workshop e talk che vedono protagonisti professori, luminari, youtubers, artisti, deejay, speaker, motion-Designer, architetti, fotografi, blogger e direttori artistici di cui molti di livello internazionale. oltre a Marini, da segnalare il sociologo Francesco Morace: lavora da più di 30 anni nell’ambito della ricerca sociale e di mercato. E’ Presidente di Future ...

