' Festa del Papà e della Famiglia' | domenica l' appuntamento in piazza Rossetti

Festa della Polizia - premiati a Roma 166 anni di impegno nella lotta al crimine : Quasi 9 milioni di chiamate al 113. Un migliaio di arresti per mafia, 600 per omicidio consumato o tentato. I numeri del Corpo dalle operazioni antidroga al...

Belen Rodriguez - Festa per i 5 anni di Santiago : «Il giorno più bello della mia vita!! Ti amo tanto - voglio solo vederti sorridere» : MILANO ? Dopo gli auguri del papà Stefano De Martino, inviato all?Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it, per Santiago arriva il party di compleanno. Belen Rodriguez e...

Festa della scienza e della filosofia di Foligno : Marini "la qualità dei contenuti attira anche l'interesse dei più giovani" : La presidente Marini ha quindi aggiunto che "c'è bisogno di più scienza e più conoscenza e dunque va benissimo il binomio alla base di questa iniziativa che tiene insieme filosofia e scienza. Abbiamo ...

Festa della scienza e della filosofia di Foligno : PERUGIA "La Festa della scienza e della filosofia, che da otto anni si svolge a Foligno, si è affermata perché ha puntato sulla qualità dei contenuti, dei relatori, ed ha saputo conquistare l'...

Murales della pace - Festa a San Giorgio a Cremano con gli inviati di Striscia : A gennaio, a San Giorgio a Cremano una scritta contro i due inviati: 'Nuovo sport popolare, manda Abete e Brumotti in ospedale'. Il sindaco Giorgio Zinno all'epoca provvide a farla rimuovere, ...

Napoli - i fischi del San Paolo abbattono Insigne : niente Festa a fine gara… : Napoli, I fischi DEL SAN Paolo- Una vittoria raggiunta nei minuti finali e sogno scudetto ancora vivo in casa Napoli. Resta una sola nota stonata nel pomeriggio partenopeo: Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano, fischiato durante il match di ieri, al momento del pareggio di Milik, ha puntato il dito contro i tifosi zittendoli. Un gesto che […] L'articolo Napoli, i fischi del San Paolo abbattono Insigne: niente festa a fine ...

Formula 1 - GP del Bahrain 2018 : Festa Ferrari - fenomeno Vettel. LE FOTO : Secondo successo consecutivo di Seb, che con una strategia geniale resiste all'assalto finale di Bottas e tiene dietro le due Mercedes. Paura nel box Ferrari per un incidente che ha coinvolto Kimi ...

Lions Day - un successo la Festa di primavera nel parco della Reggia di Rivalta : Una iniziativa, tra impegno sociale e divertimento, che l'associazione internazionale di service, attiva in tutto il mondo, promuove per far conoscere le tante attività a favore del territorio nel ...

Mou ai suoi : “Non dovete fare i clown alla Festa del City” : Mou ai suoi: “Non dovete fare i clown alla festa del City” “Non dovete fare i clown alla festa del Manchester City per il titolo”. Da queste parole di Josè Mourinho nell’intervallo del derby è nata la rimonta epica del Manchester United. Da 2-0 a 3-2 con un secondo tempo che resterà nella storia dei […]

Mou ai suoi calciatori : “non siete i clown alla Festa scudetto del City di Guardiola” : “Non siete i clown alla festa scudetto del City di Guardiola”. Poche parole e Josè Mourinho ha ribaltato il derby di Manchester. A rivelare il ‘discorso’ motivazionale del tecnico portoghese, famoso per la sua capacità di caricare le squadre che allena, e’ stato Chris Smalling, difensore autore del gol del 3-2. A fine primo tempo eravamo delusi, volevamo tornare subito in campo e giocare con orgoglio e penso che lo ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla Festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

Ventimiglia - la “strana” Festa per la Madonna con l’ombra della ’ndrangheta : Gli inquirenti bloccano la “replica” della cerimonia nata a San Luca, in Aspromonte, e associata ai summit dei clan

Romics - in 200mila alla Festa del fumetto : 'Tutti siamo soliti metterci una maschera in ogni frangente della nostra vita. Qui lo facciamo in modo cosciente'. Lady Diamik è una 'steampunk', un personaggio letterario fantasy, che vive nella ...

CASTELLABATE - I DIECI ANNI DELLA Festa del PESCATO DI PARANZA : Mercatini gastronomici, laboratori artigianali, spettacoli musicali, Luna Park per i bambini, animeranno la tre giorni in riva al mare Bandiera Blu del Cilento. Oltre alla tradizionale e rinomata "...