Ferrari | Raikkonen chiama il meccanico investito | Ti auguro una pronta

Il meccanico della Ferrari Francesco Cigarini - investito da Raikkonen - ringrazia i tifosi : "Grazie per il sostegno" : "L'operazione è andata bene, voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Sono un grande grazie". Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito ieri ai box dalla monoposto di Kimi Raikkonen al gp del Bahrain, ha voluto tranquillizzare sulle sue condizioni di salute con un post su Instagram, in inglese e in italiano, allegando una foto che lo ritrae sorridente in ospedale con la gamba ...

Operato il meccanico della Ferrari investito da Raikkonen : 'Sto bene grazie a tutti' : La seconda vittoria consecutiva di Vettel macchiata dall'incidente al meccanico Ferrari causato da Raikkonen. Archiviato il podio più alto conquistato dal tedesco in Bahrain, l'attenzione della ...

Ferrari-Raikkonen, è addio – La Ferrari si ripete anche in Bahrain, secondo successo consecutivo per Sebastian Vettel che guida la classifica a punteggio pieno e si candida prepotentemente per la vittoria del titolo.

Ferrari - Raikkonen : 'Spiace per il meccanico - ma luce era verde'. Marchionne : 'Auguro a meccanico pronta guarigione' : 'Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito'. Al termine del Gp del Baharain Kimi Raikkonen dice la sua su ...

Il meccanico Ferrari investito da Raikkonen ha tibia e perone fratturati. Il pilota : «Ho visto la luce verde e sono partito» : Al termine del Gran Premio del Bahrain , il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato delle condizioni del meccanico del team di Maranello investito ai box dalla Rossa di Kimi ...