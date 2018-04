romadailynews

: Ferrara: benvenuto Francesco Ardu in squadra M5S: Di seguito le parole di Paolo Ferrara… - romadailynews : Ferrara: benvenuto Francesco Ardu in squadra M5S: Di seguito le parole di Paolo Ferrara… - Paolo__Ferrara : Francesco Ardu oggi partecipa come consigliere alla sua prima Assemblea Capitolina e entra a far parte del gruppo M… - agenparl_lazio : #Roma, @Paolo__Ferrara (M5S): Grazie ad Alisia Mariani, benvenuto Francesco Ardu @M5SRoma -

(Di martedì 10 aprile 2018) Roma – Di seguito le parole di Paolo, capogruppo del M5S in Campidoglio, apparse sul proprio profilo Facebook. “oggi partecipa come consigliere alla sua prima Assemblea Capitolina. Entra a far parte del gruppo M5S di Roma Capitale a tutti gli effetti.nella nostrae buon lavoro!”. L'articoloinM5S proviene da RomaDailyNews.