Fallo ammazzare L' ordine del boss Salvatore Giuliano contro il giornalista

(Di martedì 10 aprile 2018) Unpreciso per togliere di mezzo unscomodo. È l'Agi a riportare l'intercettazione di un dialogo inquietante tra ildi Cosa Nostra,e un altro esponente di spicco della mafia, Giuseppe Vizzini: ", ma che c.... ci interessa". L'obiettivo è il direttore del sito d'inchiesta La Spia e collaboratore dell'Agi, Paolo Borrometi.Quattro persone sono state arrestate per questa vicenda. "Giuseppe Vizzini - si legge nell'ordinanza - ingiuriava ild'inchiesta Borrometi econsigliava di farlo": "Su lurdu", dice Vizzini. E: "Lo so, ma questo perche' non si ammazza, ma".