Facebook | ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello

Ecco le novità di Facebook per la trasparenza nelle elezioni : Il sistema di verifica lo 'espanderemo al resto del mondo nei prossimi mesi'. 'Per maggiore trasparenza -prosegue- abbiamo costruito un tool che consente a chiunque di vedere tutte le inserzioni ...

“Ecco cosa succede se vi cancellate da Facebook”. Addirittura… Più di un utente lo sta pensando o facendo. E ora arriva la notizia su quello che accade dopo l’uscita dal social : Siete stressati? Avete la gastrite o una brutta esofagite da reflusso gastroesofageo dovuta da troppe ansie? Ecco, una delle vostre opzioni per risolvere il problema potrebbe essere quella di cancellarsi da Facebook. cosa c’entra? Beh, le due cose potrebbero essere strettamente e incredibilmente collegate. E non parliamo dello scandalo sulla privacy di cui è stato oggetto ultimamente il social network creato da Mark Zuckerberg (anche se ...

Auguri di Buona Pasquetta 2018 : ecco le FRASI più divertenti da inviare su Facebook e WhatsApp : La Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo, è ormai giunta: è il giorno in cui si ricorda l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro. In Italia la Pasquetta è un giorno di festa che generalmente si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata. E’ un giorno festivo che ha lo scopo di allungare la festa della Pasqua, così come avviene il 26 dicembre. E’ un’occasione per fare ...

Auguri di Buona Pasquetta 2018 : ecco i VIDEO più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Dopo la Pasqua festeggiamo la Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo: in tale giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro. Il lunedì di Pasqua è un giorno festivo, introdotto per allungare la festa della Pasqua, così come avviene per Santo Stefano il 26 dicembre. La Pasquetta tradizionalmente si trascorre facendo una gita o scampagnata. Si tratta, come per ogni festa, di un’occasione per fare gli ...

Il co-founder di WhatsApp avverte : 'Cancellate Facebook' - ecco perchè Video : #facebook è da anni diventato parte integrante delle vite di ognuno di noi: c'è chi lo usa per lavoro, chi per divertimento e svago, ma in qualsiasi caso tutti passano almeno mezz'ora al giorno su Facebook. L'azienda, dopo più di 9 anni di fama, sta sfortunatamente passando attraverso continue bufere, con il risultato che sono scese anche le quotazioni in borsa della famosa piattaforma. Inoltre, il social network sta subendo continue critiche, a ...

Buon Pesce d’Aprile 2018 : ecco le FRASI più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 1° aprile è il 91° giorno del calendario gregoriano e per tradizione è il giorno del Pesce d’aprile, il giorno degli scherzi. Le origini del tradizionale Pesce d’aprile sono incerte e non si conosce esattamente il periodo in cui ebbe inizio, né per opera di chi. Secondo una vecchia leggenda, il Pesce d’Aprile risalirebbe addirittura alla Genesi del mondo. Oggi tutto è (o sarebbe) concesso ed ogni anno, siamo alla ricerca di ...

Buon Pesce d’Aprile 2018 : ecco i VIDEO più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Che sia il “poisson d’avril” francese, il “pescado de abril” spagnolo, o l’“April Fool’s day” del mondo anglosassone, è una bizzarra tradizione quella del 1° Aprile: il Pesce d’Aprile una festa che si celebra in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone. Per tradizione il giorno degli scherzi: tutto è concesso! Puntualmente come ogni anno, siamo alla ...

Google come Facebook? Peggio. Ecco cosa sa di te e come puoi proteggere la privacy : Google è come Facebook rispetto alla raccolta dei dati dei propri utenti? Per niente, è decisamente Peggio. Se il social network di Mark Zuckerberg ha accesso a determinate informazioni e altre le trae dai tuoi movimenti e amicizie, Ecco perché è interessata a spingere la connessione tra persone, a Big G non occorre fare nulla perché siamo noi a fornirgli tutte le informazioni che gli occorrono. Google è peggio di Facebook nella raccolta ...

Auguri di Buona Pasqua 2018 : ecco FRASI - PROVERBI e CITAZIONI più significative da inviare su Facebook e WhatsApp : Il 1° aprile 2018 si celebra la Pasqua: si ricorda la risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. Essendo questo un momento in cui si è alla ricerca delle parole migliori per augurare Buona Pasqua a tutti i contatti WhatsApp e Facebook, vi proponiamo una lista con le migliori FRASI suddivise per categoria, tante CITAZIONI ma anche PROVERBI. Auguri di Buona ...