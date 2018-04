Facebook comunica agli utenti che i loro dati sono stati usati in modo improprio

Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e "facilita" la rimozione delle app indesiderate : Dopo il polverone alzato dal data-scandal, a partire da oggi Facebook inizierà a fornire maggiori informazioni agli utenti sull'uso dei loro dati e ad avvisare co loro i quali sono stati già toccati dalla condivisione impropria con Cambridge Analytica , la società di consulenza politica ormai al centro di un caso globale.A tutti gli utenti sarà possibile conoscere quali app usano i loro dati e quali informazioni ...

Grande Fratello 15 : Barbara Palombelli smentisce la conduzione del reality. La comunicazione su Facebook : Barbara Palombelli smentisce la conduzione del Grande Fratello 15 e lo dichiara pubblicamente su Facebook , il noto social network. La conduttrice di Forum non condurrà il Grande Fratello Quindi è ufficiale, Barbara Palombelli non sarà al timone del reality targato Endemol Shine Italy trasmesso sulla rete ammiraglia del Biscione subito dopo l’Isola Dei Famosi. Le ultime novità sul reality di canale 5 erano che alla conduzione ci sarebbe stata la ...

Caso Felipe Anderson - il brasiliano pubblica un comunicato su Facebook : i dettagli : Continua a tenere banco il Caso Felipe Anderson alla Lazio. Inzaghi ha provato a fare chiarezza in conferenza stampa, intanto il brasiliano ha pubblicato un comunicato sulla propria pagina Facebook: “Vorremmo chiarire che la sorella e rappresentante di Felipe Anderson, Juliana Gomes, non è stata nella Lazio negli ultimi giorni per trattare questioni relative alla quotidianità dell’atleta. Le uniche conversazioni con i dirigenti del ...