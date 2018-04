Facebook-Cambridge Analytica | Zuckerberg ribadisce | ' E' stato un mio errore | mi dispiace'

Mark Zuckerberg scuse al senato USA/ “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia” : Mark Zuckerberg scuse al senato USA: “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia”. Fa mea culpa il numero uno del noto social network(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Tra scuse e incertezze - Zuckerberg parla al Senato Usa sul caso Facebook - Cambridge Analytica : Teso, nervoso, senza felpa ma con una giacca blu e una cravatta violacea, Zuckerberg alla fine è arrivato al suo giorno più difficile. L’audizione alla Commissione Commercio del Senato americano per lo scandalo Cambridge Analytica è ancora in corso, ma non sembra davvero una visita di cortesia. Il Senatore John Thune, a un certo punto, ha fatto cen...

Cambridge Analytica - Zuckerberg in Senato : «Ho creato Facebook - io sono il responsabile» -Live tv : Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg è appena giunto in aula al Senato dove si appresta a testimoniare davanti alle commissioni Commercio e Giustizia. Non appena ha messo...

Facebook ha annunciato, nei giorni ...

Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole : Facebook sta per introdurre nuove limitazioni che impediranno alle app di terze parti di accedere ai dati degli utenti dopo 90 giorni di inutilizzo. Nel frattempo potete scoprire se anche i vostri dati sono finiti in pasto a Cambridge Analytica. L'articolo Scoprite se Cambridge Analytica ha usato i vostri dati in attesa che Facebook applichi nuove regole proviene da TuttoAndroid.

Facebook sospende Cubeyou - analogie con Cambridge Analytica

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo . E Facebook sospende Cubeyou : Le audizioni di martedì e mercoledì saranno trasmesse in diretta streaming, ma già trapela l'intenzione del Ceo di Menlo Park di ammettere ancora una volta l'errore: 'è stato un mio errore e mi scuso.

Facebook e il nuovo caso Cambridge Analytica : sospesa l’app Cubeyou : Il social network ha sospeso della sua piattaforma una società basata negli Stati Uniti e fondata dall’italiano Federico Treu che analizza i dati sui consumatori: potrebbe averli raccolti dalle università

Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e "facilita" la rimozione delle app indesiderate : Dopo il polverone alzato dal data-scandal, a partire da oggi Facebook inizierà a fornire maggiori informazioni agli utenti sull'uso dei loro dati e ad avvisare coloro i quali sono stati già toccati dalla condivisione impropria con Cambridge Analytica, la società di consulenza politica ormai al centro di un caso globale.A tutti gli utenti sarà possibile conoscere quali app usano i loro dati e quali informazioni ...

Da oggi saprai se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati su Facebook : Il caso Cambridge Analytica ha coinvolto user da tutto il mondo violando i dati di circa 87 milioni di persone. E mentre sugli altri social si rincorrono gli inviti a disertare Facebook, Zuckerberg e il suo team studiano come correre ai ripari. Per garantire una maggiore trasparenza, Facebook informerà gli utenti coinvolti nello scandalo. LEGGI ANCHECosa rischi su Facebook dopo Cambridge Analytica Il messaggio A partire dal 9 aprile, gli user i ...

Facebook - SOSPESO CUBEYOU/ Dopo AggregateIQ - nel mirino il sistema simile a Cambridge Analytica : FACEBOOK, SOSPESO AggregateIQ: sospetta collaborazione con Cambridge Analytica, l'ex dipendente Cristopher Wylie rivela che sono "87 i milioni di profili raccolti"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:31:00 GMT)

