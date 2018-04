“Fabrizio Frizzi santo? Una fake news” Parla il postulatore Padre Romano Gambalunga

RITA DALLA CHIESTA - “Fabrizio Frizzi HA CRESCIUTO MIA FIGLIA”/ L'assurda critica dal web : lei chiede rispetto : RITA DALLA Chiesa al Maurizio Costanzo Show. L'ex moglie di Fabrizio FRIZZI al centro delle critiche: "Parla troppo di lui, ha messo in ombra la moglie". La risposta della conduttrice(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa - “Fabrizio Frizzi ha cresciuto mia figlia”/ Sfogo su Facebook : “Detestava il pettegolezzo" : Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show: dopo la precedente ospitata ad Amici 17, l'ex moglie di Fabrizio Frizzi lo ricorda anche nella seconda serata di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:16:00 GMT)

Gerry Scotti : “Ecco perché ho perso 10 chili”/ “Fabrizio Frizzi meritava di più - ha ingoiato qualche rospo...” : Gerry Scotti: “Ecco perché ho perso 10 chili. Fabrizio Frizzi meritava di più, ha ingoiato qualche rospo...”. Le ultime notizie sul conduttore Mediaset, intervistato dal settimanale Chi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:30:00 GMT)

Bruno Vespa : “Fabrizio Frizzi ci ha insegnato il sorriso - imitiamolo” : “Il sorriso. Una persona che ci ha insegnato sempre il sorriso, a guardare con ottimismo alla vita. Dovrebbe essere imitato": così Bruno Vespa ha ricordato Fabrizio Frizzi all'uscita dalla camera ardente in...

“Fabrizio mancherà a tutti”. Frizzi : l’ultimo saluto. Allestita la camera ardente del popolare conduttore - quello che succede fuori dalla sede Rai di viale Mazzini è da brivido : La morte di Fabrizio Frizzi ha provocato un grandissimo dispiacere in tutti: colleghi, amici, pubblico. sonos tate tantissime in queste ore le manifestazioni d’affetto nei riguardi del presentatore deceduto prematuramente nella notte tra il 26 e il 26 marzo. La risonanza del cordoglio è stata amplificata dei social network e dalla rete si è trasferita sulla strada, dove centinaia di persone si sono riversate per dare l’ultimo saluto al ...

Frizzi - l’ex moglie Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio mancherà a tutti” : “mancherà a tutti”. Con questa unica frase, Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio Frizzi, ha risposto ai giornalisti che l’attendevano all’uscita dell’ospedale Sant’Andrea dove il conduttore è morto stanotte. L'articolo Frizzi, l’ex moglie Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio mancherà a tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Fabrizio…”. Lo strazio di Antonella Clerici per la morte di Frizzi. Colleghi ma soprattutto amici - quella ‘cosa’ che stavano per fare insieme : Più che Colleghi amici. Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. Era bello vederli insieme, con quel modo schietto ed a tratti fanciullesco di dire le cose. Sguardi puliti e sorriso sempre sul volto. Antonella continua. La corsa di Fabrizio invece si è fermata. All’improvviso, nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Antonella non dimentica. E non potrebbe. Lei che con Frizzi, e l’amico Carlo Conti, avrebbe dovuto condurre la ...

Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio Frizzi - l’uomo più importante" : ”Un momento molto importante il racconto di Rita Dalla Chiesa nel salotto di Verissimo. La conduttrice ha dato prova ancora una volta della sua correttezza e della sua umanità...

RITA DALLA CHIESA/ “Fabrizio Frizzi sta lottando per sua figlia stella e la moglie Carlotta!” (Verissimo) : RITA DALLA CHIESA ospite nello studio di Verissimo. La nota conduttrice e personaggio pubblico televisivo fa un bilancio dell’ultimo periodo in vista di nuovi progetti professionali.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 03:42:00 GMT)