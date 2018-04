F1 | la Ferrari e le difficoltà con le gomme dure | il gap da colmare per sognare in

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) Sebastian Vettel ha compiuto una vera e propria impresa conquistando il GP del Bahrain: i 39 giri completati sullegialle e la capacità di contenere la rimonta di Valtteri Bottas nel finale sono già state consegnate alla storia di questo campionato e testimoniano la forza dellache ha iniziato al meglio la stagione vincendo le prime due gare in programma. Il tedesco si gode la vetta del Mondiale F1, la Rossa è in grande palla e viaggia al massimo: la strategia perfetta in Australia e la grazia nel trattare gli pneumatici sull’asfalto abrasivo nel deserto certificano la bontà del lavoro operato dalla scuderia di Maranello ma non mancano alcune perplessità. Purtroppo non è tutto rose e fiori. Le Rosse, infatti, sembrano avere un problema con lea mescola più dura, pneumatico che sembra invece essere particolarmente gradito alle Mercedes. Già durante i test ...