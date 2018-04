F1 | i precedenti della Ferrari nel GP di Cina Dominio Mercedes nell’era turbo | la

Juventus-Real Madrid - l’arbitro della partita e i precedenti con i bianconeri : Sarà Cuneyt Çakir, turco, l’arbitro di Juventus-Real Madrid. Il fischietto del Bosforo dirigerà la gara d’andata dei quarti di finale della Champions League all’Allianz Stadium coadiuvato da Bahattin Duran e Tarik Ongun. Gli addizionali saranno Huseyin Gocek e Baris Simsek, il quarto uomo invece sarà MustafaEyisoy. 41 anni, internazionale dal 2006, nel 2014 ha diretto la semifinale mondiale tra Argentina e Olanda terminata ai rigori ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrein. Un lungo digiuno spezzato lo scorso anno da Sebastian Vettel : Secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018, a Sakhir, nel deserto del Bahrein. Un tracciato entrato a far parte del circus nel 2004, che in ben due occasioni (2006 e 2010) ha inaugurato la stagione. La Ferrari si presenta forte della vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne: andiamo a vedere i precedenti della Rossa in Bahrein. Vettel-Ferrari, un binomio vincente. Proprio l’anno scorso, infatti, Seb trionfò a Sakhir. Una vittoria ...

Juventus-Milan - precedenti - statistiche e curiosità : tutti i numeri della sfida : In programma il 31 marzo, sabato pre-pasquale, alle ore 20.45, Juventus-Milan sarà visibile in diretta tv sui canali Sky e su Mediaset Premium e in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play. Le ...

Juventus-Milan - precedenti - statistiche e curiosità : tutti i numeri della sfida Video : La trentesima giornata del campionato italiano di #Serie A sara' archiviata dalla classicissima #Juventus-Milan, che nel 2003 è stata finale di Champions League e che vanta ben 51 scudetti in campo. Entrambe a caccia di obiettivi importantissimi, i bianconeri scenderanno sul terreno di gioco tre giorni prima della sfida con il Real Madrid per difendere il primo posto dal ritorno del Napoli; mentre i rossoneri arrivano da cinque vittorie ...

Juventus-Milan - precedenti - statistiche e curiosità : tutti i numeri della sfida : La trentesima giornata del campionato italiano di Serie A sarà archiviata dalla classicissima Juventus-Milan, che nel 2003 è stata finale di Champions League e che vanta ben 51 scudetti in campo. Entrambe a caccia di obiettivi importantissimi, i bianconeri scenderanno sul terreno di gioco tre giorni prima della sfida con il Real Madrid per difendere il primo posto dal ritorno del Napoli; mentre i rossoneri arrivano da cinque vittorie consecutive ...

Venezia Cittadella/ Streaming video e diretta tv : precedenti e probabili formazioni - orario e quote : diretta Venezia Cittadella info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: tutto sul derby veneto di Serie B al Penzo (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:50:00 GMT)

F1 - GP Australia 2018 : i precedenti della Ferrari a Melbourne. Otto trionfi per il Cavallino Rampante : Sono 78 in totale le vittorie della Ferrari nel GP d’Australia di F1 da quando, nel 1985, l’appuntamento Australiano è entrato a far parte del calendario mondiale. La prima vittoria del Cavallino Rampante, quando il circuito era ancora quello di Adelaide, fu firmata da Gerhard Berger, autore anche della pole. Una gara dominata dall’austriaco frutto di una Rossa in grande spolvero sul cittadino “aussie”. Arrivò una ...

“Smascherato!”. UeD - Mariano Catanzaro nella bufera. La reazione social dopo la messa in onda della puntata innesca una polemica senza precedenti : Lo abbiamo conosciuto un paio di anni fa, quando è arrivato al trono Classico e ha corteggiato Valentina Dallari. Mariano Catanzaro è tornato alla ribalta quest’anno quando è arrivato per corteggiare la bella Desirèe Popper e successivamente è stato scelto dalla redazione del programma per salire sull’ambito trono rosso. Il giovane napoletano si è fatto conoscere per il suo carattere esuberante e frizzante, che però gli ...

GALAXY NOTE 9/ Il nuovo gioiello della Samsung cambia anche l'hardware : un processore senza precedenti : GALAXY NOTE 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Calcio - Champions League 2018 : i precedenti di Tottenham-Juventus. Prima della gara d’andata soltanto amichevoli : Una gara che vale una stagione: il ritorno degli ottavi della Champions League di Calcio mette di fronte Tottenham e Juventus, dopo il 2-2 maturato all’andata a Torino. Quello che invece andrà in scena a Londra sarà il quinto confronto assoluto tra le due formazioni, conteggiando ovviamente anche il precedente appena citato. I primi tre precedenti però fanno riferimento tutti a confronti amichevoli: gli ultimi due sono molto recenti e sono ...

Milan-Sampdoria - i precedenti e le quote della sfida di San Siro : Si tratta della sfida numero 120 tra i due club, con il Milan avanti nel bilancio complessivo grazie a 61 successi a 29 (29 i pareggi) L'articolo Milan-Sampdoria, i precedenti e le quote della sfida di San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino-Juventus - i precedenti e le quote del derby della Mole : Nel 146° derby della Mole che aprirà la domenica di Serie A alle 12:30, il Toro cerca il riscatto dopo le sconfitte incassate negli ultimi incroci di campionato e Coppa Italia. L'articolo Torino-Juventus, i precedenti e le quote del derby della Mole è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - i precedenti della giornata numero 23 : Si schiude di nuovo la Serie A ed il duello tra Napoli e Juventus per quanto riguarda la vetta della classifica è pronto a ripartire. Ma non solo, molti sono gli spunti di interesse, come la lotta per entrare nelle coppe europee e la lotta per non retrocedere con 7 squadre racchiuse nello spazio di 6 punti. Ecco i match con le relative informazioni più rilevanti: Domenica pomeriggio Juve-Sassuolo, la sera il Napoli a Benevento Juventus-Sassuolo: ...