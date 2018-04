Europa | nel 2017 +0 | 8 gradi rispetto media ventennale

L'Europa è all'avanguardia nella protezione dei nostri dati : Il mese prossimo entrerà in vigore il regolamento generale di protezione dei dati personali , Rgdp, che è la norma più avanzata in tutto il mondo su questo tema. Considerati fuori moda e troppo ...

L’Europa è all’avanguardia nella protezione dei nostri dati : L’idea che si fa strada in tutto il mondo è quella di nuove regole sulla privacy. Una cosa che è stata percepita come un capriccio europeo, ma che ora è vista come indispensabile anche negli Stati Uniti. Leggi

Ipo boom in Europa : raccolta triplicata nel primo trimestre : Il contesto negativo di mercato non ha scoraggiato il debutto in Borsa delle aziende che avevano in programma la quotazione. Il mercato delle Ipo ha registrato un vero e proprio exploit nei primi tre mesi dell’anno. Soprattutto in Europa, dove si sono registrate 67 operazioni per un controvalore di 12,5 miliardi di euro (+172%)...

Redditi Europa : ecco chi guadagna di più e di meno nel Vecchio Continente - il caso Italia : Grazie ai dati forniti dall'agenzia europea di statistica sui Pil europei, riferiti però al 2015, possiamo avere un quadro chiaro sui Redditi medi dei paesi europei, compresa l'Italia, dove molto ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Serbia in DIRETTA : 10-9. Il Settebello centra il terzo posto nell’Europa Cup 2018!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il ...

Spal- Atalanta 1-1 : Mezza SPALlata frena l'Atalanta nella corsa all'Europa : ... 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 5-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 2-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

Europa League. La Lazio fredda il Salisburgo nel finale. Il 4-2 avvicina la semifinale : Due volte avanti (Lulic e Parolo), due volte ripresi (Berisha su rigore e Minamino). I biancocelesti 'sfondano' nel finale con Felipe Anderson e Immobile. Fra sette giorni il ritorno in Austria

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Nel girone degli azzurri impattano Ungheria e Grecia : Si è chiusa a Rijeka, in Croazia, la prima giornata della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto: oltre all’impronosticabile sconfitta dell’Italia contro la Spagna, con una prestazione molto brutta del Settebello, sono state altre tre le gare giocate quest’oggi. Nel girone degli azzurri pareggio per 9-9 tra Ungheria e Grecia. La sfida si era messa in salita per i magiari che, dopo l’1-1 del primo parziale, a metà ...

Imprese : in Italia 29mila attive nel design industriale - prima in Europa : ... sono tutti i prodotti del design industriale che appartengono al made in Italy, che oggi è il terzo marchio più conosciuto al mondo dopo Coca Cola e Visa. A presentare i numeri il rapporto 'design ...

Imprese : in Italia 29mila attive nel design industriale - prima in Europa : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Oltre 25 miliardi di fatturato per 179mila Imprese di design industriale in Europa nel 2016, con l’Italia che ne esprime la maggior parte (29mila). Questi i numeri che descrivono un settore particolarmente importante per l’Italia dal momento che un sesto di queste realtà è Italiana. Cibo e alimenti, articoli di ornamento, strumenti musicali, simboli grafici e loghi, tessile, articoli da viaggio, ...

Imprese : in Italia 29mila attive nel design industriale - prima in Europa (2) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda l’Italia le Imprese si concentrano soprattutto dove è più forte la produzione di made in Italy: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Marche. In testa alla classifica delle province Italiane per peso delle Imprese del design sul totale nazionale, Milano (incidenza dell’11,6%), Torino (6,6%), Roma (5,6%). La provincia di Fermo si colloca la primo posto nella graduatoria per ...