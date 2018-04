Esce domani il libro stellato “La cucina delle erbe spontanee”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Due chef stellati dalle cucine innovative eppur legate al territorio, lespontanee, una botanica. Nasce da questo connubio il“Laedito da Giunti, scritto da Mariangela Susigan, chef del Ristorante Gardenia di Caluso (TO), Alessandro Gilmozzi, padrone di casa di El Molin a Cavalese (TN) e con la collaborazione della botanica Lucia Papponi. Non un semplicedi ricette, o almeno non solo questo. Il volume è la storia di un incontro e di un “innamoramento”, quello degli autori con le valli alpine dove entrambi vivono e lavorano, è un viaggio sulle nostre montagne, tra Piemonte e Dolomiti, per entrare nel mondo magico dei boschi e dei loro tesori culinari: barba di capra, aglio ursino, silene bubbolina, pimpinella, luppolo, crescione d’acqua… Con Mariangela e Alessandro si attraversano valli e torrenti, prati e alpeggi, scoprendo ciò che li ha ...