“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo” Tragedia

caffeinamagazine

: Il marito aiuta la moglie a partorire parlando al telefono con il 118: È accaduto in provincia di #Pavia. Non c'era… - notiveri : Il marito aiuta la moglie a partorire parlando al telefono con il 118: È accaduto in provincia di #Pavia. Non c'era… - nochuxmochi00 : @LG_Italia @BTS_ITALIA @BTSItalia_twt finalmente !!!!!!!! dio santo era ora!! devo pure cambiare telefono quindi as… - Katia65363674 : @MetaErmal Scusa il telefono non mi ha preso la parola....era umiltà non utilità....che vergogna ?????????????????????????????? -

(Di martedì 10 aprile 2018) All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo ladi Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata daldell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva nell’elenco dei ragazzi pronti a discutere la tesi ma lei, originaria di Sesto Campano in Molise e 26 anni da compiere a maggio, aveva indossato l’abito delle grandi occasioni e detto a tutti che avrebbe finalmente concluso gli studi alla facoltà di Scienze Naturali. In realtà per lei non ci sarebbe stata nessuna sessione di laurea quel giorno: le mancavano ancora degli esami da sostenere ma, evidentemente, non ha retto il peso delle verità non ...