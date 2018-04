ENEA | PA | al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su energia e ambiente

Ecobonus 2018 : online sito ENEA dove inviare le pratiche di detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica in edilizia : È operativo da oggi il sito gestito dall’ENEA finanziaria2018.ENEA.it per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.ENEA.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa ...

Nord Africa - al via il primo impianto solare termodinamico con tecnologia ENEA : Costruito all'interno del campus della 'Citta' della Scienza e della tecnologia' di Borg-el-Arab a circa 40 chilometri da Alessandria d'Egitto , l'impianto e' stato realizzato dal progetto Mats , ...

Spazio - ENEA : al via l'orto "marziano" per missione Amadee-18 : E' partita ufficialmente la missione Amadee-18 in Oman, nella penisola arabica, con la simulazione dello "sbarco" su Marte e l'inizio del periodo di isolamento. Fino al 28 febbraio, 5 "astronauti" ...

Ecobonus e intervento multiutility. Testa - ENEA - : "Può dare davvero il via per risolvere stallo" : E' partita la campagna "Fai il cappotto al tuo palazzo" sponsorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentata dall'Enea ieri, 14 febbraio 2018, per dare un impulso all ' Ecobonus ...

Ecobonus condomini - al via la campagna ENEA : Si è tenuto oggi a Roma l'evento 'Bonus condomini 2018: novità e opportunità' organizzato dall'Enea con la partecipazione del Presidente Federico Testa, del Viceministro dell'Economia Enrico Morando