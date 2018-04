Emorroidi | ecco gli alimenti da evitare e quelli consigliati

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Lesono strutture vascolari del canale anale che giocano un ruolo importante nel mantenimento della continenza ed evacuazione fecale. Diventano patologiche quando sono gonfie o si infiammano, causando una sindrome nota come malattia emorroidaria. I principali sintomi che caratterizzano la presenza disono perdite di sangue, prurito e generalmente anche dolore. Tali sintomi sono molto fastidiosi e possono essere invalidanti nella quotidianità, lesi possono alleviare sia attraverso piccole cambiamenti al proprio stile di vita sia attraverso dei rimedi fai da te. Le cause di questa patologia però non sono da ricercare esclusivamente nell’alimentazione, ma in tantissimi altri fattori, come la predisposizione soggettiva, la sedentarietà, la postura, l’assunzione di determinati farmaci, l’età e la gravidanza ed il ciclo mestruale nelle donne. Tuttavia una ...