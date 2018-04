Emanuele Blandamura vs Ryota Murata - Mondiale WBA pesi medi : il giapponese ai raggi X - dal trionfo olimpico alla cintura iridata : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita: domenica 15 aprile sfiderà Ryota Murata per il Mondiale WBA dei pesi medi. A Yokohama (Giappone) il 38enne è chiamato a una vera e propria impresa contro il detentore del titolo che avrà il sostegno dei 17000 spettatori annunciati sugli spalti. Il friulano ha però tutti i mezzi per fare la differenza e cercare una vera e propria impresa contro l’idolo locale. Conosciamo ...

Emanuele Blandamura vs Ryota Murata - quando si combatte il Mondiale WBA? Data - programma - orari e tv : Attendiamo di sapere chi trasmetterà l'incontro in diretta tv e streaming. Gli orari sono italiani , in Giappone sono avanti 7 ore rispetto a noi, . DOMENICA 15 APRILE: orario da definire ...