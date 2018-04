Elvis Presley si è suicidato lo dice la moglie Priscilla : Dopo quarant'anni dalla scomparsa del celebre cantante, l'ex moglie dichiara che la morte è stata volontaria. Priscilla Presley, oggi settantaduenne, rilascia questa nuova dichiarazione per l'ultimo documentario targato Hbo, Elvis Presley: The Searcher, che ripercorre la vita del re del rock and roll, scavando a fondo delle sue dipendenze e che andrà in onda in America sabato 14 aprile. Elvis morì nella sua tenuta a 42 anni Elvis morì nel 1977 a ...

Mina : il ritorno con «Maeba» - tra il napoletano ed Elvis Presley : Mina, l’eterna, la Divina. Mina la coraggiosa, l’avanguardista. Mina la pazza, cui l’età non ha scalfito l’estro. Nelle parole di Massimiliano Pani, figlio della Tigre di Cremona, gli epiteti per caratterizzare quella sua madre geniale, spesso richiamata attraverso un anonimo «lei», si rincorrono, l’uno dopo l’altro. https://www.youtube.com/watch?v=0mOUj-uHp0Y «Mina è l’artista più contemporanea che ci sia in Italia, ed è curioso che sia lei, 78 ...

Lisa Marie Presley - la figlia di Elvis in rovina fa causa al suo ex manager : Lisa Marie Presley è in rovina. La sostanziosa eredità che le ha lasciato il padre Elvis, morto quando lei aveva nove anni, non c’è più. La donna, 50 anni, dà la colpa all’ex manager che amministrava le sue finanze e ha dato il via a un’azione legale nella quale chiede di essere risarcita per 100 milioni di dollari. Barry Siegel, questo il nome del manager, ha a sua volta risposto con una azione legale: Lisa avrebbe dilapidato ...

Gibson sommersa dai debiti - rischio bancarotta per le chitarre di Elvis Presley e John Lennon : Il celebre produttore di chitarre Gibson, i cui strumenti sono passati nelle mani, tra gli altri, di John Lennon ed Elvis Presley, rischia la bancarotta. L’azienda con sede a Nashville, nel Tennessee, che ha più di cento anni (Orville Gibson cominciò a costruire mandolini nel 1894 a Kalamazoo, in Michigan), ha accolto oggi il nuovo chief financial ...