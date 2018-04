Elio Germano | “La sinistra? Ha smantellato la scuola pubblica | ormai tutti dicono le

Marco Giallini miliardario ai servizi sociali e il povero Elio Germano : la clip esclusiva : Ecco in anteprima esclusiva una clip del nuovo film di Daniele Lucchetti "Io sono Tempesta" che sarà nelle sale a partire dal 12 aprile. Scritto con Sandro Petraglia , il film racconta la storia di ...

Elio GERMANO/ "Se c'è qualcosa che mi fa paura non sono i politici ma le masse..." (Che fuori tempo che fa) : ELIO GERMANO ospite a Che fuori tempo che fa. Lunedì 9 aprile l'attore sarà nel salotto televisivo di Fabio Fazio anche per parlare del suo nuovo ruolo in "Io sono Tempesta"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:38:00 GMT)

“Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 9 aprile 2018 – Copertina di Crozza - Elio Germano tra gli ospiti. : Ventiquattresima puntata (dopo non essere andati in onda due settimane fa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi e lunedì scorso per le festività pasquali) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 9 aprile 2018 – Copertina di Crozza, Elio Germano ...

Marco Giallini e Elio Germano al cinema con “Io sono tempesta” : Al cinema dal 12 aprile il nuovo film con Marco Giallini e Elio Germano intitolato “Io sono tempesta”. Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso grand hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia ...

Io sono Tempesta : Diregiovani incontra Elio Germano e Daniele Luchetti : ROMA – Unite il tragico alla commedia e verra’ fuori Io sono Tempesta, “una fotografia buffa e realistica sul potere dei soldi”, ha dichiarato il regista Daniele Luchetti alla conferenza stampa del film al The Space Cinema Moderno di Roma. La pellicola – dal 12 aprile al cinema con 01 Distribution – vanta un cast d’eccezione: […]

Elio Germano : «I politici? Mi fanno più paura le masse sovraeccitate» : In realtà è una tipologia di manager molto diffusa nel mondo, visto che spesso l'economia è gestita come un gioco d'azzardo da personaggi oscuri. Questo film ci dice che i poveri ci fanno paura, ma ...

Io sono Tempesta - Elio Germano e Marco Giallini insieme sul grande schermo : ROMA – Daniele Luchetti torna dietro la macchina da presa per Io sono Tempesta, dal 12 aprile al cinema con 01 Distribution. Il regista di ‘Mio fratello è figlio unico‘ porta sul grande schermo Marco Giallini nei panni di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da […]

Elio Germano : «Siamo tutti Tempesta» - Best Movie : L'arte dovrebbe aprire una finestra sul mondo che ci serve per guardare fuori e guardarci dentro, e anche la politica dovrebbe essere fatta così; ma qui dovremmo chiederci cos'è la politica. Poi Io ...

Chi è Antonio Ligabue - l’irrequieto selvaggio della pittura interpretato da Elio Germano : Vagabondaggio, internamenti, ricoveri. Nato nel 1899 a Zurigo, Antonio Ligabue ha avuto un'esistenza che definire difficile è un eufemismo. Genio naif e selvaggio della pittura, resterà per sempre un unicum nella storia dell'arte italiana.Continua a leggere

Ciak - si gira! 'Volevo Nascondermi' - il nuovo film di Giorgio Diritti con Elio Germano : Un progetto quello in produzione che porta nel mondo l'Emilia-Romagna, contribuendo ad alimentare interessi culturali e turistici e ad aumentare l'attrattività del nostro territorio. Non possiamo che ...

Alaska/ Su Rai 3 il film con Elio Germano : info streaming e trama (oggi - 23 febbraio 2018) : Alaska, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 23 febbraio 2018. Nel cast: Elio Germano e Àstrid Bergès-Frisbey, alla regia Claudio Cupellini. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:00:00 GMT)

Programmi TV di stasera - venerdì 23 febbraio 2018. Su Rai3 Elio Germano in «Alaska» : Elio Germano e Astrid Berges-Frisbey in Alaska Rai1, ore 20.30: SanremoYoung - Seconda Puntata Torna con il secondo appuntamento il nuovo teen talent condotto da Antonella Clerici, rigorosamente live dal Teatro Ariston di Sanremo. Durante la serata, i 10 giovani cantanti rimasti in gara si sfideranno tra loro per accedere alla puntata successiva e avanzare di un passo verso la finalissima di venerdì 16 marzo. I ragazzi torneranno a stupire gli ...