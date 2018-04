Eletta al Senato dopo otto mesi di malattia | scoppia caso M5s

Casellati Eletta presidente del Senato - Fico alla Camera : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato...

Casellati - il discorso del nuovo presidente del Senato : “Io prima donna Eletta - è onore e responsabilità” : “La scelta di eleggere per la prima volta una donna alla presidenza del Senato rappresenta un onore, una responsabilità che sento doveroso condividere con quelle donne che con loro esempio e coraggio hanno costruito l’Italia di oggi, un grande paese democratico e liberale dove nessun traguardo è precluso”. Lo dice la neopresidente Elisabetta Casellati, nel suo primo discorso all’aula del Senato, dove è stata eletta con ...

