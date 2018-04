Eidos Montreal cerca uno specialista della monetizzazione | monta la

eurogamer

(Di martedì 10 aprile 2018) Nell'era delle loot box, delle microtransazioni e dei DLC messi in vendita a caro prezzo, sentir parlare diin relazione a uno studio di sviluppo allarma spesso più del necessario. È successo in seguito all'annuncio di lavoro pubblicato da, la software house che si è recentemente occupata del reboot di Deus Ex, che è alla ridi un "esperto".Stando a quanto riporta SegmentNext, l'offerta di lavoro prevede che il nuovo impiegato si occupigestione e del miglioramento dei negozi in-game elaborando strategie di prezzo e implementando delle meccaniche di sponsor, delle offerte speciali e aumentando allo stesso tempo la fedeltà dei consumatori.L'annuncio non spiega su quale gioco dovrà lavorare l'esperto ma la notizia è bastata per innalzare le voci di protesta dei fan. "Non preoccupatevi e fidatevi di noi", ha risposto David ...