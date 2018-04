Edilizia libera - ufficiale l’elenco delle opere senza permesso : Finiscono in Edilizia libera 58 tipi di intervento, tra cui muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali, gazebo e pergolati. Una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà solo una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini...

Edilizia : Mit - ok Conferenza unificata a ‘glossario’ unico per Edilizia libera : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Approvato oggi con l’intesa in Conferenza unificata il decreto che contiene il cosiddetto ‘glossario”, un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo già previste dalla legge del 2001. Per fare qualche esempio, opere come l’impianto di condizionamento o altri impianti e lavori di ripristino come i ...