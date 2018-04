Ecco le 38 imprese Welfare Champion : Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di Welfare aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le ...

Dazi - Ue al contrattacco : Ecco i prodotti americani sotto tiro. Parte la consultazione con le imprese : Un questionario sul web e un elenco di importazioni dagli Stati Uniti lunga 10 pagine, per un controvalore complessivo di 6,4 miliardi di euro: Bruxelles affila le armi. Il commissario al commercio Ue Cecilia Malmstroem porterà la lista dei prodotti a Washington la settimana prossima, quando dovrebbe incontrare il ministero al Commercio Usa Wilbur Ross per cercare di ottenere l’eventuale esenzione dell’Unione Europea dai Dazi ...

Bcc Roma - Ecco i dati : +7 - 5% i finanziamenti a famiglie e imprese della Marsica negli ultimi 3 anni : Il ruolo di efficace supporto all'economia e alla società locale è dimostrato dai numeri, come ha sottolineato il Direttore Generale della Banca, Mauro Pastore, evidenziando che "le 8 agenzie ...

Ecco la lista Ue dei contro-dazi sui prodotti Usa. Le imprese : allarme per l'escalation : Il governo americano si spacca sui duri dazi contro acciaio e alluminio preannunciati da Donald Trump, con leader del partito repubblicano e del mondo business che scatenano campagne in extremis, dietro le quinte e in pubblico, per neutralizzare o

Imprese in fuga Ecco perché : l'Italia snobba gli aiuti di Stato : L'Europa è talmente ipocrita che fa finta di scandalizzarsi perché la Embraco lascia l'Italia per approdare in Slovenia e poi concede alla Slovenia fondi europei finalizzati anche a concedere aiuti di Stato legali alla Embraco.Sì, perché per parlare, con i numeri, del caso Embraco occorre partire da un presupposto: è falso che in Europa gli aiuti di Stato siano vietati mentre è vero il contrario: sono legali, a certe condizioni. E sono ...

Fisco - Ecco perché imprese e professionisti pagano sempre di più : Sarebbe colpa dei nuovi adempimenti antievasione, che in due anni hanno portato il carico delle tasse da 58 a 60 miliardi di euro

La corsa degli "impresentabili" per il parlamento : sono 8 i condannati e una trentina gli imputati. Ecco i nomi : nomi ai quali " come scrive oggi Repubblica - la realtà politica italiana non vuole rinunciare nonostante i guai con la giustizia. Senza contare altre decine di indagati eccellenti di cui si è ...

Di Maio : «Noi gli impresentabili? Ecco tutti quelli di Pd e centrodestra» : Il leader del M5S, dopo l’attacco di Renzi, pubblica sul blog i nomi dei candidati che sarebbero coinvolti in vicende giudiziarie: «Devono sparire dalle liste»

«Ecco gli impresentabili di Pd e destra» : M5S all’attacco Di Maio : «A Renzi soldi da Mafia Capitale». Lui : «Bugie» : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

Di Maio : "Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra" | Renzi : "Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada" : Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l'elenco degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del Pd replica citando il caso di Emanuele Dessì.

Di Maio al contrattacco : Ecco impresentabili di centrosinistra e centrodestra : Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle vanno al contrattacco dopo che diversi candidati grillini - come Emanuele Dessì -sono finiti sui giornali perché hanno in qualche modo messo in imbarazzo i vertici.Così sul Blog delle stelle appare un'altra lista: quella dei candidati del Pd e del centrodestra considerati "impresentabili" dal M5S."Il segretario del Pd ieri ha diffamato pubblicamente il MoVimento 5 Stelle ...

