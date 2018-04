Ecco l’alternativa vegana alla Nutella

wired

(Di martedì 10 aprile 2018) L’olio di palma non c’è. E nemmeno il latte in polvere. A dirla tutta non ci sono neanche le nocciole, eppure quella lanciata da Soom Foods negli Stati Uniti – e acquistabile online sul portale dell’azienda, a un prezzo di circa 20 dollari per due barattoli da 340 grammi – parrebbe proprio essere una possibile alternativapiù classica. Semplicemente convertita in chiave. La crema in questione è stata battezzata Chocolate Sweet Tahini Halva Spread, e come suggerisce il nome è preparata principalmente con due ingredienti: il cacao e la tahina, una pasta a base di semi di sesamo bianco della tradizione mediorientale. Il tutto con aggiunta di zucchero a velo, per un prodotto che sembra mimareperfezione la cara vecchia. Almeno sul fronte della consistenza. Il gusto? A quanto pare meno dolce, considerata la quantità dimezzata di zucchero ...