Ecco Gazza Mondo | da oggi in edicola gratis con la Gazzetta Parla Florentino | inchiesta

Stefania Sandrelli choc : 'Io violentata e presa a botte da ragazza' - Ecco da chi : La grandissima Stefania Sandrelli, che pochi giorni fa ha vinto il prestigioso premio il "David di Donatello", ha deciso di raccontare un episodio raccapricciante che riguarda il suo passato. L'artista viareggina lo ha fatto attraverso un'intervista nel programma "Cyrano, l'amore fa miracoli" che andrà in onda questa sera intorno alle 21:15 su Rai Tre. La trasmissione, giunta alla sua terza puntata, è condotta da Ambra Angiolini, Margherita ...

“DiCaprio stavolta è innamorato”. Leo ha perso (finalmente) la testa : dopo tanti flirt veri e presunti - Ecco chi è la bella ragazza che è riuscita a far capitolare il bel divo. Invidiose? : Di possibili flirt in questi ultimi mesi gliene sono stati attribuiti di tutti i colori. Difficile, d’altronde, che i giornalisti che si occupano di gossip non si lascino prendere la mano quando di mezzo c’è lui, il sempre bellissimo Leonardo DiCaprio, riuscito finalmente a conquistare quell’Oscar che gli era sempre mancato e ora alla ricerca di una donna che torni a fargli battere il cuore. Lui, d’altronde, ...

Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5 : 'Ecco cosa è successo tra Marco Ferri e una ragazza fidanzata' : 'Tutta questa storia delle corna è montata a tavolino!': così si difende Cecilia Capriotti a Pomeriggio5 e oltre al 'corna gate' prova rispondere sull'ipotetico rifiuto di Marco Ferri nei confronti di ...

“Porcheria”. Cameriera discute con cliente ed Ecco che fa. In una paninoteca la commessa perde le staffe con una ragazza impertinente e quello che capita poco dopo vi farà venire il voltastomaco. “Il peggior incubo di ognuno” : È l’incubo di tutti al ristorante: far adirare il cameriere o il cuoco a tal punto da “prendersela” con la nostra pietanza. Eppure, finora, a parte qualche sporadico caso sospetto in giro per il mondo, o qualche ironica rappresentazione di alcuni video musicali di qualche anno fa, il timore dello “sputo” nel panino sembrava più una leggenda metropolitana che una reale possibilità. Mettiamoci anche che le cucine dei fast-food e dei ...

“Basta - non ce la faccio più”. Il terribile messaggio su Instagram di una ragazza disperata : parole che - però - non passano inosservate tra gli utenti. E alla fine Ecco il colpo di scena : Un annuncio scioccante, pubblicato su Instagram per annunciare il proprio suicidio. E grazie al quale, però, la sua storia ha preso fortunatamente una piega diversa da quella, drammatica, che sembrava ormai inevitabile. Tutto è successo grazie alla prontezza di un’amica social, che imbattutasi nel testo inquietante ha subito allertato la polizia permettendo così agli agenti di intervenire. L’episodio è accaduto martedì 27 ...

“Ecco come è morta Pamela” - arrivano i dati dell’autopsia effettuata sul corpo della ragazza uccisa a Macerata. Purtroppo quello che emerge è da brividi : arrivano le conferme ufficiali sulla causa di morte di Pamela Mastropietro. Malgrado la perizia completa non sia stata ancora depositata, una prima certezza sulla morte della 18enne è che a porre fine alla sua vita non è stata un’overdose come si era detto sulle prime, ma sono state in realtà delle coltellate e un colpo alla testa. Una vera tragedia. A renderlo noto, in attesa di rivelare tutti i risultati degli esami effettuati, sono ...

Sud Carolina - ragazza si strappa gli occhi dal viso : Ecco la causa : La storia di Kalyee Muthart lascerà in molti stupefatti e senza parole. Kaylee è una ragazza di soli 20 anni proveniente dal Sud Carolina che, nelle scorse ore, è finita al centro della cronaca per via di un gesto scellerato. La ragazza si è letteralmente cavata gli occhi dal proprio viso in preda alle allucinazioni provocate da sostanze stupefacenti. La vicenda a quanto pare risalirebbe al 6 febbraio, ma solo adesso la storia sta letteralmente ...

“Le voci mi dicevano di farlo”. Il folle gesto di questa ragazza. Bellissima - sotto effetto di droga : prima le allucinazioni - poi Ecco cosa fa al suo volto fuori da una chiesa. La corsa in ospedale - le terribili conseguenze : I fan delle serie tv Stranger Things, che ha avuto molto successo recentemente, troveranno sicuramente delle analogie tra quanto visto sul piccolo schermo e il terribile caso di questa ragazza che, sotto effetto di droga, ha compiuto un gesto folle e macabro. Un’associazione che è stata fatta già dai giornali britannici che si sono occupati della vicenda, in primis il Daily Mail che ha raccontato quanto accaduto a questa ragazza che ...

Patrick Cutrone è fidanzato - Ecco chi è la ragazza dell’attaccante del Milan (foto) : Patrick Cutrone, attaccante del Milan, è fidanzato… ecco con chi. Gattuso: “Cutrone deve trovare una bella fidanzata e fare l’amore” Gennaro Gattuso, allenatore rossonero, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, ha avanzato una richiesta ai giornalisti per preservare il giovane bomber. “Patrick – ha detto – deve lavorare e riposare, spero che si trovi […] L'articolo Patrick Cutrone è ...

“Ecco chi mi ha ucciso”. Tra gli ultimi respiri - poche parole prima di morire : questa bella e coraggiosissima ragazza riesce a rivelare l’identità del suo assassino. Quella tenacia che ha permesso di risolvere un orribile mistero : Camminavano per le strade della California quando all’improvviso si sono imbattuti in uno scenario da incubo. Una donna, a lato della strada, ferita e in difficoltà. Così hanno fermato l’auto, accorgendosi con orrore che lei era coperta di sangue, talmente tanto da nascondere il colore dei suoi capelli. Soltanto ore dopo le autorità avrebbero identificato la giovane, nel frattempo purtroppo morta tragicamente. Ma proprio ...

Ragazza con 14 vermi nell'occhio/ Ha dovuto estrarli uno per uno per 20 giorni : Ecco cosa è successo : Per la prima volta nella storia un parassita dei bovini e dei cavalli si adatta all'essere umano: una Ragazza americana ha dovuto estrarre 14 vvermi dal suo occhio sinistro(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:32:00 GMT)

La “ragazza con le tette quadrate” che ha scioccato il web : bella - con un corpo da urlo - Eccola raccontare agli ammiratori i suoi problemi e quel difetto che la costringe ad affrontare prese in giro e imbarazzo. La sua storia (decisamente originale) : Sognava da sempre un corvo esplosivo dalle curve pronunciate, che la facesse sentire bella e apprezzata in ogni contesto. E pur di realizzare il suo obiettivo non si era tirata indietro nemmeno di fronte all’idea di sottoporsi a un intervento chirurgico, così da aumentare la taglia del suo seno e sembrare più attraente. Ma per Yulia Debbagkh, blogger russa famosa nel suo Paese per i contenuti pubblicati in rete e per il gran numero ...