EasyJet e Lufthansa in campo per Alitalia

Alitalia - presentate tre offerte : Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, «sono tre le offerte recapitate presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma»: due di queste sono di Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

Lufthansa presenta un'offerta per l'acquisto di Alitalia. Anche EasyJet 'interessata' : Lufthansa ha presentato un'offerta per Alitalia . Oggi alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante. Il 30 aprile era stata indicata invece come la data di scadenza per ...

Lufthansa presenta un'offerta per l'acquisto di Alitalia. Anche EasyJet «interessata» : Lufthansa ha presentato un'offerta per Alitalia. Oggi alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante. Il 30 aprile era stata indicata invece come la data di...

Alitalia - Lufthansa e EasyJet sono interessate all’acquisto : Oggi scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante per l’acquisto di Alitalia. E, secondo a quanto si apprende, sono almeno due le società ad aver presentato l’offerta: Lufthansa e EasyJet, con una cordata su cui non emergono altri dettagli....

Alitalia - Calenda sulla vendita/ Rallentamento - ma ci sono spazi. In corsa Lufthansa - Air France - EasyJet : Alitalia, le parole di Carlo Calenda sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:28:00 GMT)