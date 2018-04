È umana solo la metà del nostro corpo

ilgiornale

: RT @LadyFalenaIvana: @paynosheart Ma Biondo ed Einar hanno sempre avuto una grande preferenza artistica e umana per Emma rispetto a Carmen.… - AnnaureliaM : RT @LadyFalenaIvana: @paynosheart Ma Biondo ed Einar hanno sempre avuto una grande preferenza artistica e umana per Emma rispetto a Carmen.… - AldinaConsolini : RT @domenicosaretto: #Santità. Nessuno si salva da solo,come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di rel… - MazzaliVanna : RT @lorenz_frigerio: #LiberaInformazione esprime vicinanza umana e professionale al collega e amico @paoloborrometi giornalista @Agenzia_It… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Più delladelnon è umano. Sembra incredibile, ma è quello che sostiene Ruth Ley, direttore del dipartimento di scienze del microbioma al Max Planck Institute. Secondo gli specialisti dell'ente pubblico tedesco di ricerca scientifica, infatti,il 43% delle cellule delè effettivamente umano, mentre il resto è composto dal microbioma che abita nell'intestino e che influisce su tutta una serie di patologie, dalle allergie al Parkinson."Il microbioma è fondamentale per la salute", spiega Ley. E non è: ilè coperto da creature microscopiche: oltre ai batteri anche virus, funghi e archaea che vivono su di noi. Insomma, "sei più microbo di quanto non sia umano", sintetizza alla Bbc online Rob Knight dell'University of California a San Diego. Non si trattadi cellule, ma anche del genoma. Il genoma umano è composto da circa 20 mila ...