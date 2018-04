“È possibile” Fabrizio Frizzi | la proposta choc A poche settimane dalla scomparsa del

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Il 26 marzo 2018è morto, aveva 60 anni appena compiuti e se ne è andato per via di una emorragia cerebrale.era molto malato e l’ischemia che lo aveva colpito a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità era solo una delle manifestazioni del suo stare male. Maaveva tenuto tutto per sé. Quando era tornato a condurre il programma a dicembre, aveva detto al suo pubblico che stava ancora lottando, che non era guarito del tutto e che, qualora fosse guarito, sarebbe diventato testimone della sua malattia. Purtroppo non è stato possibile, perchése ne è andato. Il dolore per la sua perdita è stato straziante. Per la sua famiglia, ovviamente. Ma anche per i colleghi, gli amici e per il suo pubblico che lo amava alla follia.era un uomo gentile, sorridente, generoso, mai esagerato. E il pubblico lo apprezzava per questo. La sua ...