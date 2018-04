agi

: È partita l'offensiva del M5s contro i vitalizi: ecco la strategia per abolirli: Ricalcolo dei vitalizi degli ex… - ApocalisseLaica : È partita l'offensiva del M5s contro i vitalizi: ecco la strategia per abolirli: Ricalcolo dei vitalizi degli ex… - Agenzia_Italia : È partita l'offensiva del #M5S contro i #vitalizi: ecco la strategia per abolirli - fafailgrande : @MatteoPedrosi @cantafio88 Ho giocato a calcio e anche se Icardi ha tirato una sola volta (Belotti neanke una) in… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Ricalcolo deidegli ex parlamentari in base al sistema contributivo con l'individuazione di un tetto massimo per stoppare possibili assegni d'oro, ma anche prestando un'attenzione particolare ai trattamenti più bassi per evitare che vengano penalizzati. È ufficialmentel'del Movimento 5 stelle contro i: "È un momento storico, i privilegi hanno i giorni contati", esulta il Questore anziano Riccardo Fraccaro. "La sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa per prima. Non possiamo rimanere inerti", gli fa eco il presidente della Camera, Roberto Fico. Un segnale in tempi brevi: 15 giorni La proposta di delibera da sottoporre all'Ufficio di presidenza di Montecitorio dovrà essere pronta tra 15 ...