È partita l'offensiva del M5s contro i vitalizi : ecco la strategia per abolirli : Ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari in base al sistema contributivo con l'individuazione di un tetto massimo per stoppare possibili assegni d'oro, ma anche prestando un'attenzione particolare ai trattamenti più bassi per evitare che vengano penalizzati. È ufficialmente partita l'offensiva del Movimento 5 stelle contro i vitalizi: "È un momento storico, i privilegi hanno i giorni ...