“È morto un campione” Calcio italiano in lutto Addio a uno dei grandi simboli del

caffeinamagazine

: Incidente in moto morto Michele Gardini campione della Boretto Po - #Incidente #morto #Michele #Gardini - zazoomblog : Incidente in moto morto Michele Gardini campione della Boretto Po - #Incidente #morto #Michele #Gardini - Laprimapagina : Incidente in moto morto Michele Gardini campione della Boretto Po - invaltaro : Sbanda con la moto e finisce contro un albero: morto il campione di ... - Reggionline - -

(Di martedì 10 aprile 2018) Un gravenel. La notizia è circolata in queste ore e ha lasciato i tifosi e gli appassionati di pallone senza parole. Lui, infatti, è stato uno deicampioni che ha fatto la storia del, e non solo, anche perché legato a una delle tragedie più toccanti del nostro Paese. La notizia della morte è stata comunicata dalla società granata attraverso il proprio sito: “È un periodo infelice per il mondo del, e in particolare per quello granata. Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano Mondonico, e oggi quella di un altro grande simbolo della storia granata: è scomparso, all’età di 92 anni, Sauro Tomà, ultimo sopravvissuto di quello che fu il Grande Torino”. Si è spento oggi a 92 anni dopo una lunga malattia che negli ultimi tempi si era aggravata. Tomà scampò alla tragedia di Superga a causa di un ...