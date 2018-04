E' morto Sauro Tomà | ultimo sopravvissuto del Grande Torino

repubblica

: #Calcio : morto SAuro Tomà,ultimo superstite del #GrandeTorino . Aveva 92 anni e scampò a #Superga per un infortunio - TgLa7 : #Calcio : morto SAuro Tomà,ultimo superstite del #GrandeTorino . Aveva 92 anni e scampò a #Superga per un infortunio - SkySport : #UltimOra, è morto a 92 anni Sauro Tomà. Era l'ultimo superstite del 'Grande Torino' #SkySport - Gazzetta_it : Addio a Sauro #Tomà: l'ultimo del Grande #Torino -

(Di martedì 10 aprile 2018) Lo ha comunicato la società granata attraverso il proprio sito: 'È un periodo infelice per il mondo del calcio, e in particolare per quello granata. Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano ...