È morto il fisico Peter Grünberg | inventore dell' hard disk che gli valse il premio Nobel

E' morto a 76 anni il fisico Stephen Hawking : Al grande fisico erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla. La sua celebre "teoria del tutto" rivoluzionò la concezione delle origini dell'universo

morto Stephen Hawking - l astrofisico che studiò le origini del cosmo : Secondo Declan Fahy, un professore di scienza della comunicazione che si occupa di scienziati che si trasformano in celebrità e in intellettuali, fu 'un contributo distintivo alla cosmo logia proprio ...

morto Stephen Hawking - l'astrofisico della "teoria del tutto" : La Sla ha costretto il grande astrofisico sulla sedia a rotelle per gran parte della sua vita. Elaborò teorie sui buchi neri e la sua carriera ha ispirato film come "La teoria del tutto" SCHEDA Buchi ...

È morto Stephen Hawking : il cast di The Big Bang Theory omaggia il fisico guest star nella serie : Il mondo della scienza, e non solo, è in lutto: è morto Stephen Hawking. L'astrofisico, cosmologo e fisico teorico ci ha lasciato all'età di 76 anni. La notizia è stata data dal portavoce della famiglia. Nato a Oxford l'8 gennaio del 1942, era noto sopratutto per i suoi studi sui buchi neri, sull'origine dell'universo e sulla cosmologia quantistica. Da giovane gli è stata diagnosticata la SLA, malattia degenerativa che gli compromette movimento ...