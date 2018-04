' E' il momento ideale per rilanciare il Sud Sarebbe folle non approfittarne'

agi

: Finalmente la primavera è arrivata! E' il momento ideale per scoprire Piazza Brembana e i suoi angoli seguendo l'it… - altobrembo : Finalmente la primavera è arrivata! E' il momento ideale per scoprire Piazza Brembana e i suoi angoli seguendo l'it… - superbeasto1 : RT @CineplexxBZ: Solo oggi e domani al @CineplexxBZ *** TONYA ***, la biografia della pattinatrice con un rapporto assurdo e tragico con i… - CineplexxBZ : Solo oggi e domani al @CineplexxBZ *** TONYA ***, la biografia della pattinatrice con un rapporto assurdo e tragico… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Anche il ponte di Messina? Non sono un fanatico del ponte, ma faccio una riflessione fattuale: non c'è nessun posto al mondo in cui ci siano quasi sei milioni di abitanti e tre chilometri di mare in ...