È il derby del gol | vota la rete più bella di sempre

derby remiero - il 15 aprile la 40a edizione della sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma : Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del 'Derby remiero', la sfida sul Tevere che dal 1978 ...

Il derby della vendetta e dei rimpianti : A quel punto, però, la squadra di Mourinho si è ribellata all'idea di vedere i cugini festeggiare in casa propria e, con un plot twist degno del campionato più spettacolare al mondo, ha ribaltato ...

Lazio e Roma - un derby da Capitale del calcio : A differenza delle due squadre, Roma ha un passato di gloria , e vittorie, senza pari al mondo. Oggi sarà piena di buche, sofferente e inefficiente, ma questa città finalmente sta diventando la ...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : pareggio a reti bianche nel derby del Piola! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score dei tre posticipi in programma oggi domenica 8 aprile. Il Brescia fa un grande colpo e vince sul campo del Venezia(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:27:00 GMT)

Delusione derby per Guardiola - i sorrisi però arrivano dal... contratto : il City prepara un rinnovo monstre per Pep : Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester City sta lavorando ad un rinnovo monstre per Pep Guardiola, vicino alla conquista della Premier Sembrava un finale scritto, il lieto fine di una ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : pari il derby della lanterna (31^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Siamo nella 31^ giornata: spicca il derby di Genova, Juventus a Benevento mentre la Roma ospita la Fiorentina(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Sampdoria-Genoa 0-0 - derby della Lanterna senza gol : Niente gol nel derby della Lanterna. Attacchi sterili, meglio le difese. Poche occasioni e un paio di proteste in area doriana per presunti rigori pro Genoa. Giampaolo ci prova di più ma senza ...

Serie A : scatta l'ora del derby della lanterna. Alle 20 : 45 Sampdoria-Genoa : In streaming sarà disponibile, sempre per gli abbonati, sui portali Sky Go e Premium Play . SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK , TWITTER E TELEGRAM SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E ...

1946 - Sampdoria-Genoa : leggenda e storia del derby più inglese d'Italia : È in quel clima che gli inglesi di stanza nella città fondono un club dove poter praticare gli sport che più li appassionano. Così sul finire dell'estate del 1893 viene fondato il Genoa Cricket and ...

Tra rimpianti europei e derby della Lanterna. Il sabato nel pallone : BENEVENTO-JUVENTUS , sabato ore 15, arbitro Pasqua di Tivoli, Spagna/1 Martedì sera la Juventus ha provato in Champions quello che, probabilmente, proverà il Benevento con lei in campionato. Tanta e ...

Serie A Genoa - la carica di Preziosi in vista del derby : GENOVA - Visita lampo di Enrico Preziosi al Signorini di Pegli per caricare la squadra alla vigilia del derby di ritorno. Il presidente del Genoa , che non segue più il Grifone al Ferraris dall'aprile ...

Sampdoria-Genoa - alta tensione prima del derby : ecco cosa è successo : 1/16 ...

Manchester - bus in centro con il volto di Mourinho : è uno sfottò dei tifosi del City in vista del derby : Il derby di Manchester è già iniziato. Mai una partita come le altre, quella tra City e United in programma sabato 7 aprile alle ore 18:30 all'Etihad è una sfida dal valore ancora più importante. ...

Sampdoria-Genoa - alta tensione prima del derby : ecco cosa è successo : 1/16 ...