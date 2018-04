E' finita per sempre tra Al Bano e Loredana | lite in diretta tv su Rai Uno

Mattarella : spero che l'emergenza terrorismo sarà presto finita : Roma, 9 apr. , askanews, 'Sono tanti fronti che riguardano la sicurezza del nostro Paese e la tranquillità dei nostri concittadini per i quali desidero esprimervi con convinzione la riconoscenza degli ...

Gasperini : Vantaggio Juve ma non è finita : ANSA, - TORINO, 9 APR - La Juventus "ha un buon Vantaggio, 4 punti in più e lo scontro diretto in casa, ma il campionato non è ancora chiuso". Lo ha detto l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero ...

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...

Chiara Ferragni perde l’aplomb e sbotta : pazienza finita - le dure parole dopo le critiche sulle foto di Leone : Chiara Ferragni perde l’aplomb, pazienza finita: dure parole dopo le critiche sulle foto di Leone. Pochi giorni fa era intervenuto Fedez Chiara Ferragni e Fedez sono i genitori del momento: amatissimi, seguitissimi e idolatrati da milioni di follower. Ma non è tutto oro quel che luccica. La coppia più social del panorama vip, dopo la […] L'articolo Chiara Ferragni perde l’aplomb e sbotta: pazienza finita, le dure parole dopo ...

“Ti squaglio nell’acido” : minacce choc alla professoressa in aula - sotto gli occhi dei compagni divertiti. Un caso tutto italiano davvero agghiacciante. Per lo studente è finita così (scontate le polemiche) : Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. “Te squaglio ...

Soros investirà in Bitcoin. Ma perché farlo ora che la mania è finita? : Il 28 gennaio scorso al World economic forum George Soros diede letteralmente spettacolo. Ogni frase, ogni affondo meritava un titolo a parte. Quello a Facebook il più noto di tutti, il suo tempo è ...

Fabrizio Frizzi - non è finita : 'Così lo ricorderete per sempre - sarà immortale' : Una nuova iniziativa è stata caldamente sollecitata per ricordare e rendere un ulteriore omaggio al compianto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi: gli studi dove ogni giorno vengono registrati i programmi Rai quali l’Eredità e molti altri, potrebbero ben presto diventare Centri di produzione Rai Fabrizio Frizzi, ovvero potrebbero essere intitolati proprio al presentatore gentile dal sorriso contagioso. L'iniziativa dell'Associazione Rai Bene ...

Friuli - in Regione subentrano 3 consiglieri ma la legislatura è quasi finita. Prenderanno 16mila euro per una seduta : Come non-lavorare neppure un giorno e incassare 16mila euro per un mese virtuale di impegno politico-amministrativo da consigliere regionale. Accade a Trieste, nella Regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia. Accade che, quando mancano poco meno di quattro settimane alla fine della legislatura, le concomitanti votazioni politiche abbiano provocato le dimissioni di tre consiglieri neo eletti a Roma. Ed ecco altri tre pronti a ...

Basket - Nba - giornata nera stagione finita per Nowitzki e Irving : DALLAS - stagione finita per Dirk Nowitzki. Operato stamani alla caviglia sinistra, il fuoriclasse dei Dallas Mavericks dovrà restar fuori fino al termine del campionato Nba. L'intervento non ha ...

NBA - Nowitzki si opera alla caviglia : stagione finita : ROMA - I Dallas Mavericks saranno costretti a terminare la stagione senza poter schierare Dirk Nowitzki. Il trentanovenne nativo di Würzburg, dopo aver giocato e vinto l'ultima partita martedì ...

Serie A Crotone - frattura al piede per Benali : stagione finita : Crotone - Il Crotone e Zenga devono fare i conti con un altro infortunio pesante. Ahmad Benali , infatti, ha chiuso la stagione in anticipo. Il centrocampista ex Pescara, uno dei rinforzi del mercato ...