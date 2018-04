Due novità su Huawei P10 Lite con aggiornamento B199 per fotocamera e WhatsApp

WhatApp - nuovo aggiornamento : Due novità importanti da sapere assolutamente : WhatsApp continua ad essere uno degli argomenti di maggiore interesse e non solo tra coloro che sono particolarmente appassionati di tecnologia. La popolare app di messaggistica è entrata a pieno titolo nella nostra vita e ne fa parte come qualcosa di fondamentale, dato che ci permette di comunicare con chi è dall'altra parte del mondo senza particolari difficoltà o costi che non siano quelli previsti dalla connessione internet. Gli sviluppatori ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e Due importanti novità : è ormai rivoluzione : WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Liverpool Manchester City : quote - novità live. Duello Mané vs Sané (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Liverpool Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Derby inglese in Champions League per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Probabili formazioni / Siviglia Bayern Monaco : Duello Sergio Rico vs Ulreich. Quote e le ultime novità live : Probabili formazioni Siviglia Bayern Monaco: Quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la Champions League. Montella senza Banega, squalificato. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Alfa Romeo - Jeep e Fiat/ Fca tra Due mesi presenta le novità : attesa per il piano industriale : Alfa Romeo, Jeep e Fiat: attesa per le novità che potrebbero arrivare tra due mesi con la presentazione del piano industriale di Fca da parte di Sergio Marchionne(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Due importanti bugfix e altre piccole novità per MIUI 8.3.29 Global Beta : piccole ma utili novità per quanto riguarda la nuova release settimanale di MIUI 9 Global Beta, arrivata alla versione 8.3.29, con alcuni importanti bugfix per Xiaomi Mi 6 e Redmi Note 4. L'articolo Due importanti bugfix e altre piccole novità per MIUI 8.3.29 Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Isola 2018 anticipazioni martedì 3 aprile : Due eliminati e le ultime novità : Cosa ci rivelano le anticipazioni di martedì 3 aprile dell'Isola 2018? Questa volta rischiano di uscire Jonathan, Francesca e Nino: una sfida veramente dura, visto che entrambi si sono rivelati piuttosto forti, sostenuti da larghe fette di pubblico. Se Jonathan è uno dei papabili vincitori, Francesca sarà sicuramente presente fino alla fine mentre Nino potrebbe lasciare l'Isola nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 probabilmente ...

Isola 2018 anticipazioni martedì 3 aprile : Due eliminati e le ultime novità : Cosa ci rivelano le anticipazioni di martedì 3 aprile dell'Isola 2018? Questa volta rischiano di uscire Jonathan, Francesca e Nino: una sfida veramente dura, visto che entrambi si sono rivelati piuttosto forti, sostenuti da larghe fette di pubblico. Se Jonathan è uno dei papabili vincitori, Francesca sarà sicuramente presente fino alla fine mentre Nino potrebbe lasciare l'Isola nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 probabilmente ...

Da Scarpa® Due novità per l'arrampicata : nei negozi Furia S e Maestro Eco : L'evoluzione continua dell'arrampicata richiede che le scarpette diventino sempre più specializzate, e la missione di Scarpa® è quella di fornire a ciascun climber i migliori strumenti per realizzare ...

PROBABILI FORMAZIONI / Italia Argentina : i dubbi dei Due CT. Quote - ultime novità live (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Italia Argentina: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio all'esordio con la nazionale maggiore: ci sono Cutrone e Chiesa(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:51:00 GMT)

“Finalmente!” - WhatsApp - Due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

WhatsApp è pronto ad accogliere Due novità : ... ma per non rischiare di perdere utenza in un mercato sempre più agguerrito e concorrenziale, l'app di messaggistica istantanea più famosa al mondo continua ad aggiornarsi, per offrire un servizio ...

Whatsapp - aggiornamento/ Gli utenti pronti ad accogliere Due novità molto interessanti : Whatsapp, aggiornamento: gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti. L'applicazione si arricchisce di altre due interessanti innovazioni del tutto inattese.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Probabili Formazioni/ Spal Juventus : i Duelli al Mazza. Quote e le ultime novità live (Serie A - 29a giornata) : Probabili Formazioni Spal Juventus: Quote e le ultime novità live (Serie A, 29a giornata). La Vecchia Signora in campo questa sera dalle ore 20:45, in quel di Ferrara(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:52:00 GMT)