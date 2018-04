Draghi | BCE | | ' Pazienza | costanza e prudenza per raggiungere target inflazione'

Draghi : volatilità mercati non particolare fonte di preoccupazione per Bce : Il calo che ha interessato i mercati azionari dall'inizio dell'anno non ha avuto ripercussioni sulle condizioni finanziarie dell'Eurozona. E' quanto ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Bce - Draghi ribadisce : "occorre pazienza - costanza e prudenza su politica monetaria" : Pur restando fiduciosi che l'inflazione converga verso il nostro obiettivo nel medio termine, permangono ancora incertezze riguardo al margine di capacità inutilizzata nell'economia". Lo ha ...

Bce : Liikanen - l'incognita nella corsa per successione di Draghi : ... 'riposizionato al centro rispetto alla precedente linea intransigente, appoggiando le misure ultra espansive varate contro il peggior crollo dell'economia dagli anni '20 del secolo scorso'. Quindi, ...

Draghi : la politica monetaria della Bce rimarrà paziente - persistente e prudente : Durante questo periodo, l'economia si è sviluppata in maniera persino più solida di quanto non ci aspettassimo e la fiducia nell'eurozona è aumentata. Ma non è perché la crescita reale è forte che ...

Bce - Draghi : forza euro potrebbe pesare su inflazione in futuro - modifiche politica monetaria prevedibili : Mario Draghi ha avvertito che "la forza dell'euro potrebbe pesare sull'inflazione" in futuro. Il numero uno della Bce, che ha parlato in occasione di una conferenza che si è svolta a Francoforte, ha ...

Bce - Draghi : fine QE solo con aggiustamento sostenibile inflazione - c'è bisogno ancora di prove : "Un eventuale aggiustamento sostenibile dell'inflazione verso il target è la condizione affinché gli acquisti di asset , bond sovrani e corporate bond dei paesi membri della Bce rilevati nell'ambito ...

Bce - Draghi : politica sarà 'prevedibile' - salvo sorprese lato inflazione : Pertanto la politica monetaria resterà ' prudente, paziente e persistente '. Sono buone notizie per l'Italia, che dipende ancora fortemente dagli aiuti della Bce sul mercato nella forma di manovre ...

Draghi - più fiducia su risalita inflazione - ma Bce resta prudente : Roma, 14 mar. , askanews, Alla Bce 'siamo più fiduciosi' sulla convergenza dell'inflazione verso i valori obiettivo. 'Ma dobbiamo ancora vedere prove concincenti del fatto che le dinamiche di ...

Mario Draghi - perché se lascia la Bce l'Italia è ridotta malissimo : Botta e risposta. Volete il reddito di cittadinanza? Volevate magari anche la flat-tax? E come no, ve la diamo subito: basta che l' Italia tagli il debito pubblico. Continuerà a non tagliarlo? ...

La Bce «cancella» l’estensione del Qe e Draghi critica i dazi di Trump : Il presidente della Banca centrale europea di nuovo polemico con le politiche commerciali ?Usa: se impongono dazi agli alleati, «allora chi sono i nemici?»...

Che aria tira alla Bce - e cosa ha detto Draghi - : Roma, 8 mar. , askanews, La Banca centrale europea ha lanciato un primo piccolo segnale di svolta, rispetto alla linea di politica monetaria ultra espansiva che da anni sta mantenendo per favorire una ...

La Bce lascia fermi i tassi - Draghi : “L'euro è irreversibile” : Buone notizie dalla Bce: la Banca Centrale Europea ha confermato la rimozione dell'opzione di procedere ad aumenti dell’ammontare del programma di acquisti di titoli, il quantitative...

La Bce conferma a zero i tassi dell'area euro - ma Qe verso la fine | Draghi : "Rischi dal protezionismo" : Previsto allo 0,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e al -0,40% quello sui depositi parcheggiati dalle banche presso la stessa istituzione