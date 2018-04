“Dove va Alessia” Isola dei Famosi | la bomba pre-finalissima La decisione della

caffeinamagazine

: RT @dalesio_: Fate vedere la clip dove Alessia e Bianca parlano senza sapere di essere riprese dalla telecamera, dove Alessia conferma che… - LoveyLeighton : RT @dalesio_: Fate vedere la clip dove Alessia e Bianca parlano senza sapere di essere riprese dalla telecamera, dove Alessia conferma che… - Caruso94G : RT @dalesio_: Fate vedere la clip dove Alessia e Bianca parlano senza sapere di essere riprese dalla telecamera, dove Alessia conferma che… -

(Di martedì 10 aprile 2018) La dodicesima puntata dell’dei, la semifinale di questa edizione, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi, pianti e strategie, che continuano essere all’ordine del giorno, con Jonathan pronto a ribadire la sua posizione contro Alessia Mancini e Amaurys che battibecca con Rosa Perrotta su dinamiche di gioco futili. ”Questo non è un gioco, è il Trono di Spade”, ha scherzato l’ex gieffino prima di lasciarsi andare a una battuta poco felice: ”Stupido io che volevo vedere solo il buono come Anna Frank”. Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola vanno dritti allache si disputerà lunedì 16 aprile in prima serata su Canale 5. Alessia viene eliminata e Jonathan, insieme a Francesca Cipriani, finisce in nomination. La Mancini può decidere se restare tra le ‘sospese’, ma rifiuta. “Onestamente ...